Muere judoca durante una competencia en la Universiada Nacional 2022

David Alejandro Gómez estaba en Chihuahua como parte de la selección de judo que representaría a la Universidad de Guadalajara en la Universiada Nacional, sin embargo, el joven judoca se sintió mal durante un combate y falleció poco después en el hospital.

El pasado 12 de mayo, en Ciudad Juárez, inició la edición 2022 de la justa más representativa del deporte universitario, sin embargo, ésta se vio empañada el fin de semana por la muerte de uno de los jóvenes atletas que participaban en el evento.

De acuerdo con la página de la Universiada Nacional y el médico especialista de los equipos deportivos de la institución tapatía, Gómez Flores se mareó durante un combate y luego se desvaneció, por lo que no fue un golpe el que detonó el paro.

“Se empezó a marear, a sentirse mal. Se sentó. Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. (…) No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”, señaló el doctor Armando Mondragón.