Kung Fu Jr platicó de que Antonio Peña hacía rituales para llenar funciones de lucha libre de la Triple A

Kung Fu Jr contó que estuvo presente cuando Antonio Peña hacía rituales para llenar funciones de lucha libre de la Triple A

El ex luchador aseguró haber visto como Antonio un emblemático representante realizaba brujería antes de cada pelea.

La Triple A es uno de los espectáculos históricos de lucha libre en México que causó furor en más de una oportunidad y han pasado grandes figuras.

Antonio Peña fue quien inteligentemente decidió aprovechar a los talentos que desperdiciaba el Consejo Mundial de Lucha Libre y convocarlos a participar de este evento.

Kung Fu Jr, quien estuvo en las filas de la Triple A, se animó a hablar sobre las brujerías que invoca Peña para poder llenar las gradas.

"Cuando yo estuve en Triple A fui testigo de esto, Les voy a platicar algo que muchos no me van a creer, pero en las funciones de Triple A, cuando había muy poca gente, Antonio Peña tenía un portafolio negro y adentro no se imaginaban lo que tenía", relató.