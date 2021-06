¿Funes Mori sería una buena opción? Los números de Henry Martín y Alan Pulido con el Tri

La Selección Mexicana no ha anotado gol en tres de los seis partidos que ha disputado desde noviembre de 2020, fecha que se convirtió en un parteaguas no sólo para Raúl Jiménez sino también para el Tri, cuya producción ofensiva ha ido en picada desde entonces.

Gerardo Martino no ha tapado el sol con un dedo luego del aburrido empate que el combinado azteca protagonizó con Honduras, pues es evidente que al equipo le falta ese “matón” dentro del área capaz de cambiar todo con una anotación.

“Es cierto que la época de menor contundencia ha coincidido con la baja de Raúl, nos hacen falta los goles que provocaba”, señaló el “Tata” el pasado sábado y luego del segundo marcador 0-0 del Tri en los últimos seis duelos en los que ha participado.

HENRY MARTÍN Edad: 28 años Equipo: América Goles (2020-2021): 15 CON EL TRI (2020-2021) Partidos: 7 Minutos: 332 Goles: 1

ALAN PULIDO Edad: 30 Equipo: Sporting Kansas City Goles (2020-2021): 12 CON EL TRI (2020-2021): Partidos: 3 Minutos: 148 Goles: 0

Al timonel no le falta razón, pues entre Henry Martín y Alan Pulido no se hace uno. Si bien ambos tuvieron una buena temporada con sus clubes, no han logrado replicar esos números con la camiseta del combinado azteca.

Entre 2020 y 2021, Martín y Pulido no han anotado goles en los partidos que han disputado bajo las órdenes de Martino, detalle que preocupa pues en la Liga MX y también en el extranjero hay elementos mexicanos que podrían convertirse en una mejor opción.

Como ejemplo está no sólo lo hecho por Santiago Ormeño con Puebla, sino también el arranque de temporada de Javier “Chicharito” Hernández, ambos elementos relegados por el actual cuerpo técnico mexicano pero que en sus clubes se han ganado mínimo el beneficio de la duda.

JAVIER "CHICHARITO" HERNÁNDEZ Edad: 33 años Equipo: LA Galaxy Goles (2020-2021): 9 CON EL TRI (2020-2021) Partidos: 0 Minutos: 0 Goles: 0

ROGELIO FUNES MORI Edad: 30 años Equipo: Monterrey Goles (2020-2021): 15

En lo que se refiere a Ormeño, el flamante refuerzo del Club León y ahora seleccionado peruano, finalizó el Guard1anes 2021 como el mejor delantero mexicano de la temporada regular, esto gracias a las nueve anotaciones que consiguió y que lo colocaron en el Top 5 de la tabla de goleo individual.

Estas carencias a la ofensiva, y sobre todo la poca cantidad de goles en los últimos duelos del Tri (cinco en seis partidos), permite pensar en la integración de jugadores naturalizados como es el caso de Rogelio Funes Mori, el mejor delantero que tiene Monterrey y quien el lunes presumió su carta de naturalización.

Esto sin duda le permitirá ser elegido por Martino para los compromisos que se avecinan sobre todo en la Copa Oro, justa que necesita terminar en manos del combinado azteca luego del fracaso que significó la final del Final Four de la Nations League.