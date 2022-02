“León marca la pauta de la temporada”. Juan Pablo Sánchez regresa el sábado a La Luz

El Serial Taurino de León marca la pauta en la Fiesta Brava debido a que se realiza en el marco de la primera Feria del año, y eso lo entiende bien el diestro Juan Pablo Sánchez, quien sabe que un triunfo en terreno esmeralda podría abrirle puertas más adelante.

Este sábado 5 de febrero se llevará a cabo el último festejo taurino en el marco de la Feria de León, cartel en el que está anunciado el matador hidrocálido junto con Paco Ureña y André Lagravere ‘El Galo’, esto ante un encierro de la ganadería de Xajay.

Cabe mencionar que José Mauricio estaba contemplado inicialmente en este festejo, sin embargo, un golpe y posterior cirugía en la muñeca derecha obligaron al esteta mexicano a hacer una pausa en su temporada.

“Esta corrida es muy importante, es la primera Feria del año y es un plus el estar anunciado aquí, esto marca una pauta para lo que viene en la temporada”, aseguró Juan Pablo Sánchez , quien regresará a una plaza que conoce muy bien.

Desde que tomó la alternativa hace poco más de 11 años, La Luz ha sido una plaza importante en la carrera del nacido en Aguascalientes, pues se ha convertido en el marco de importantes triunfos que querrá repetir en este 2022.

“Contento, es una plaza en la que me gusta mucho torear. El año pasado, el 22 de mayo creo, se dio una corrida y la gente hizo un entradón, yo triunfé y corté un rabo, así que repetir en la feria me ilusiona mucho y los toros me gustan mucho también, creo que será una tarde muy bonita”.