Siempre recordaré a Nacho Trelles, fue un adelantado; dice 'La Tota' Carbajal

León, Guanajuato.- Sentí mucho el enterarme del fallecimiento de don Nacho Trelles, tuve mucho contacto con él durante toda mi carrera, casi en todos los mundiales estuve con él. Él siendo entrenador de Cruz Azul y yo en el León, nos acoplamos muy bien y me permitió dirigir, como portero que era, dentro del campo de juego.

Me decía que por el carácter que yo tenía, hablador, lo pusiera en juego dirigiendo a los compañeros, dándoles seguridad y no creándoles inseguridad. Gritándoles y mandándolos a donde yo sabía cuando no habían las cosas bien… así era Nacho.

Siempre lo recordaré con mucha satisfacción pues se adelantó a la época, muy adelantado, inventaba los entrenamientos, se pasaba mucho tiempo hablando de futbol, viendo los vericuetos, los sistemas que se utilizaban, siempre fue muy estudioso. Era muy claro en lo que nos decía, hasta los más burros entendíamos todo, ya si no entendías la forma en la que te explicaba de plano no servías para nada. Era muy sencillo, no se andaba con tanto “bla, bla, bla”.

Hubo una anécdota buenísima con el señor Cañedo, que en ese entonces era presidente de la Federación, me habló y me dijo: “Carbajal, quiero hablar contigo. Tú tienes buena relación con Nacho”. Estábamos en León porque la Selección se concentró aquí, salimos del campo y Cañedo empezó a hablar con Trelles.

Le dijo: “Nacho, tú eres el entrenador de la Selección Mexicana -Nacho no entendía porqué le decía eso-, quiero decirte que tienes que cambiar tu vestimenta”. Trelles andaba de camisa y pantalón y le dijo: “Ve lo que dice aquí en la etiqueta”, la camisa era de pura seda. Lo mismo con el pantalón, casimir inglés, igual con sus tenis y calcetines… “¿Y tú?, puro ‘Made in México’”. El señor Cañedo ya no le dijo nada.

Nacho tenía esas salidas, esa chispa de sacar algo de provecho de una llamada de atención. Lo mismo en su papel de entrenador, siempre tenía consejos disfrazados de regaños, era muy metódico, la prueba está en sus 103 años, qué vida tan metódica debe de haber llevado para estar tan bien a esa edad, se cuidaba mucho y siempre estaba al pie del cañón, eso siempre decía él.

Me dolió mucho enterarme de su fallecimiento porque aprendí mucho de él como técnico y también como persona. Me acuerdo cuando me dijo: “Carbajal, vas a parar”, en el partido contra Uruguay en Inglaterra 1966, todo mundo se quedó sorprendido.

Después del juego me dijo: “Qué mejor cierre de tu carrera como seleccionado nacional: cinco Mundiales y cerrar contra un campeón del mundo con todas sus figuras y sin que te anoten gol, se nota que tus facultades están muy bien todavía”.

Cuando fallece una persona siempre es la mejor del mundo, pero él en verdad lo era, como personas, como consejero, como entrenador, era extraordinario, más regaños que palmadas de aliento.

Recuerdo que en una concentración, previo a la Copa del Mundo, siendo yo capitán de la Selección Mexicana, nos juntamos varios jugadores para hablar con Nacho para que por ser 10 de mayo, nos permitiera ir a visitar a nuestras madres. A lo que respondió que si sólo teníamos madre el 10 de mayo, y no hubo salida.

Nacho, gracias por los regaños que me diste pues gracias a ellos crecí como jugador pero sobre todo, como persona, una vez más, muchas gracias. Descanse en paz.

