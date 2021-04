'Formato de Champions es obsoleto', dice Florentino y añade que Superliga Europea sigue

Madrid, España.- En entrevista para Cadena Ser en España, el presidente de Real Madrid y del proyecto Superliga Europea, Florentino Pérez aseguró que el proyecto aún sigue con los 12 equipos fundadores y añadió que el actual formato de Champions es obsoleto.

Sobre la Superliga Europea, Florentino Pérez señaló que los 12 equipos siguen y nadie ha pagado una penalización, sin revelar de cuánto sería lo que debería pagar un club si deja la competición.

Cuando pase todo esto y venga la realidad, veremos qué pasa. Los clubes van a perder más de dos mil millones (de euros). El proyecto está en stand by, estamos todos juntos. Lo fundamental es que los partidos tengan interés para los jóvenes”, declaró Florentino Pérez.

Florentino también declaró que los doce equipos fundadores firmaron un contrato vinculante y sobre los equipos de Inglaterra, señaló que se van, porque UEFA “hizo un espectáculo” y pidió la oportunidad para explicar en qué consiste la Superliga Europea.

En la plática, Florentino Pérez también criticó el actual del presidente de UEFA, Aleksander Ceferin, y al actual formato de Champions League.

Creo que UEFA ha hecho un espectáculo que me ha sorprendido. El Presidente de UEFA tiene que ser una persona correcta y hablarlo. ¡Parecía que habíamos arrojado una bomba atómica! Quiero un presidente educado, que no insulte, que discutamos, que no se pongan zancadillas”, declaró Florentino.