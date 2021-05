Video: Ricardo Peláez informó que Víctor Manuel Vucetich continuará un año más al mando de Chivas

Ricardo Peláez rectifico que decidió renovar a Víctor Manuel Vucetich como técnico del rebaño un año más.

Peláez explicó las razones de la permanencia de Vucetich en un video para el canal oficial de la institución.

Ricardo indicó que no fue por un tema de presupuesto sino deportivo, ya que, considera que tienen al mejor técnico mexicano.

Aunque en su momento se habló de que Ricardo Ferretti o inclusive sobre que podría llegar Nacho Ambriz, Peláez informó que nunca buscó otras opciones

"No lo se, nunca hablé con él de ese tema. El día de Tigres, acabando el partido, nos encontramos saliendo de los vestidores. Me acerque y lo salude, es una persona que respeto mucho, venía saliendo de una operación, pero hasta ahí".

Peláez comentó que para él, la mejor opción siempre será Vucetich ya que es de los mejores técnicos mexicanos y más ganadores.

Pese a los malos resultados obtenidos en el torneo y sobre todo la goleada ante Pachuca, para Ricardo la productividad de Vucetich es más que muchos técnicos.

"La productividad de Víctor está por encima del 50 por ciento y es la más alta de los últimos técnicos. Tiene un 52 por ciento de efectividad. ¿Para qué cortar un proceso?, no iniciaremos de cero otra vez. Mucho o poco, pero ya llevamos un camino recorrido en conocimiento del plantel, entendimiento, filosofía, en procesos internos y muchas cosas. Sabemos que falta muchísimo pero el problema del torneo que terminó no fue solo Víctor, y no lo voy a responsabilizar cortando su proceso", analizó.