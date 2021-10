Guanajuato.- Araceli, de 12 años, pasaba hasta 12 horas diarias en el videojuego para celular Free Fire (Fuego Libre), hasta que su tía se dio cuenta de que un hombre le pedía más fotos para verle “su carita”.

Su tía la salvó de ser enganchada por delincuentes, como ocurrió con tres niños en Oaxaca, quienes fueron víctimas de bandas criminales para que operaran como “halcones” en Monterrey.

Grupos criminales ‘engachan’ a niños y adolescentes a través de Internet

El miércoles, el Gobierno Federal señaló el caso y dijo que estas plataformas virtuales funcionan como canales para que el crimen organizado reclute a jóvenes y niños a sus filas.

‘¿No importa la edad, verdad?’

La guanajuatense Araceli conoció a un hombre que se hace llamar Drops en Free Fire, juego en el que por equipos ganaron partidas conectados a internet desde su teléfono celular, simulando disparos y controlando personajes de atuendos llamativos.

La comunicación era por micrófono para planear las mejores tácticas, ganaron varias guerras de disparos en línea y su amistad creció.

Tras más de un año de juego, Araceli permitió que Drops la contactara por WhatsApp para crear más confianza.

“Mándame una (foto) que se vea su carita”, escribió el supuesto joven de 17 años radicado en El Salvador, de acuerdo con su número telefónico. AM intentó contactarlo, pero no contestó.

Araceli apenas le mandó una foto de cuerpo completo, Drops le insitió que le mandara más, lo que la emocionó, a tal punto que lo presumió en sus redes sociales.

“Nos dimos cuenta a tiempo, ella tal vez por llamar la atención lo publicó, lo vimos en sus historias y pudimos intervenir, le borramos la conversación y tiene restringido el uso del celular”, contó la tía de Araceli.

‘Patrullan’ las redes

Aunque no se han detectado casos de secuestro de menores que hayan sido contactados por delincuentes a través de videojuegos, en Guanajuato se cuenta con una Policía cibernética que “patrulla” las redes sociales y plataformas de internet.

Así lo informó Sophía Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, quien sostuvo que en términos oficiales este no es un tema común, sin embargo, reconoció que no se descarta que esté ocurriendo y que por decisión de las familias no se denuncie.

Padres cercanos

La psicóloga especializada en jóvenes adolescentes y niños, Paola Castrejón, recomienda a los padres que se mantenga una comunicación abierta, escuchar lo que están diciendo los jugadores y lo que proponen.

“A veces para los padres lo más fácil es cortar tajante la plataforma y es importante hacer ver los riesgos, preguntar si está bien y monitorear los cambios de humor, si hay tristeza, si son aislados y encontrar una solución entre dos, que se sienta acompañado y escuchado, hacer actividades familiares donde se pueda sustituir las horas de videojuegos por convivencia”.

Lleva a cabo Guanajuato ‘patrullaje cibernético’

En Guanajuato se cuenta con una Policía cibernética que “patrulla” redes sociales y plataformas de internet para detectar juegos peligrosos para niños, niñas y adolescentes a fin de evitar que sean víctimas de la delincuencia organizada.

El secretario de Seguridad Pública de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca, dijo que esta policía cibernética fue creada por disposición del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, a fin de prevenir actos como los ocurridos en Oaxaca, donde tres niños fueron víctimas de bandas criminales para que operaran como “halcones” en Monterrey.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPG), dentro de la Comisaría de las Fuerzas de Seguridad, cuenta con una agrupación de Policía cibernética, explicó Álvar Cabeza de Vaca.

“Lo que hace esta agrupación es realizar patrullajes cibernéticos”, explicó el funcionario.

Añadió que cuando detectan la probable comisión de un delito, o actividades que pudieran provocar un desorden social, o un atentado contra cualquier persona en materia de retos, como conductas inadecuadas, se inician las investigaciones.

A través de la Subsecretaría de Prevención se toman las medidas de publicidad y alertamiento a la población de lo que está ocurriendo en las redes sociales o páginas de internet.

-¿Se han detectado casos como el ocurrido en Oaxaca donde iban a secuestrar a tres niños?

“No, pero hemos detectado otros tipos de caso, juegos de retos, donde se pudiera estar atentando contra su propia vida, o condiciones de riesgos que los pudiera involucrar en la comisión de un delito.

“Han sido pocos los casos de riesgo que hemos detectado dentro de Guanajuato, gracias a la participación ciudadana”.

Cuando se detecta algún caso se toman las medidas pertinentes contra quien los está publicando para alertar a la población.

“Recomendamos a los padres de familia, sobre todo cuando los hijos son menores de edad, que tengan injerencia y entrada directa a sus redes sociales”.

Apuntó que la responsabilidad es de los padres de familia.

-¿Faltan controles en los videojuegos?

“Hay páginas que sólo son para adultos, pero que no tienen un control; algunas son de carácter internacional y cualquier persona puede tener acceso; por eso recomiendo a los padres estar alertas”.

Añadió que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de su página oficial, advierte a los padres de familia y genera leyes para controlar y sancionar a los delincuentes.

“Tiene que haber controles a través de leyes federales, para que en casos de comisión de delito debería de haber una normatividad federal más estricta, sobre todo cuando estamos hablando de niños y adolescentes, sin llegar a ser restrictivos; debe haber más controles en las diversas plataformas de internet, y aplicar severas sanciones”.

Podría haber casos... pero no se denuncian

Aunque en Guanajuato no se han detectado casos de secuestro de menores que hayan sido contactados por delincuentes a través de videojuegos, autoridades estatales de seguridad realizan patrullaje cibernético para prevenir esta problemática.

Así lo confirmó Sophía Huett López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Guanajuato, quien sostuvo que este no es un tema común, sin embargo, reconoció que no se descarta que esté ocurriendo y que por decisión de las familias no se denuncie.

Tras el secuestro de menores en Oaxaca, Huett López dijo que, de acuerdo a información de las autoridades de aquella entidad, el hecho fue relacionado con el delito de trata de personas.

“Esta es una de las modalidades muy frecuentes que a través de este tipo de plataformas, por ejemplo un videojuego pero también puede ser cuando adultos a través del “grooming” que es esquema donde se generan lazos de confianza con niños y adolescentes haciéndoles creer que son empáticos con ellos con ofertas de trabajo, los atraen y los sacan de sus domicilios y se dan casos de posible trata de personas.

“Se está haciendo una importante acción de prevención porque en materia de delitos cibernéticos, uno de los elementos fundamentales es la prevención y poner a disposición de la ciudadanía la información necesaria para la toma de decisiones”, afirmó.

Para ello se pone a disposición de la población la página efectoprevencion.guanajuato.gob.mx donde se informa qué es la trata de personas, qué es y cómo actuar ante una extorsión, así como qué hacer en caso de desaparición de niños, adolescentes y mujeres, entre otros sucesos que puedan dañar, lesionar o afectar la vida.

Subrayó que si existe alguna oferta económica o promesa de un regalo por medios virtuales, lo más probable es que se trate de un tipo de “gancho”.

“Decirles a los niños y jóvenes que deben comprender que el mundo digital puede ser en ocasiones incluso más peligroso que el mundo real”, recalcó.

Añadió que todos los asuntos cibernéticos son dirigidos a la Fiscalía porque el delito sería tipificado como fraude, trata de personas o corrupción de menores y de acuerdo a como lo determine el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Araceli se pasaba todo el día sentada

La guanajuatense Araceli, de 12 años, se la pasaba hasta 12 horas jugando videojuegos en su celular.

“Se la pasa todo el día sentada, jugando, cuando no tiene clase es lo único que hace, come doritos y jugos, sale poco, es una niña tranquila”, aseguró su abuela en entrevista para AM.

Araceli es morena, de cuerpo delgado, se nota inocencia en su hablar y mirada. La menor le mandó su foto a Drops, un supuesto joven de 17 años, cuyo celular tiene lada de El Salvador.

Luego de que su familia se diera cuenta del peligro que corrió, hoy Araceli tiene regulado el uso del celular, aún juega pero el tiempo disminuyó a una o dos horas, antes pasaba más de 12 horas conectada.

Juega con sus amigos

Vanely tiene 11 años, por la pandemia sus padres le regalaron un celular, tienen horarios estrictos de uso y sus redes, las pocas que tiene, están vigiladas por sus padres, espera que en algunos años ya no sea así.

Aparte de Free Fire juega Star Brawl, Pokemon United, Roblox y Minecraft, en todos le permite adaptar el personaje que controla como ella quiera, incluso hacerlo semejante a su apariencia en la vida real.

“Es divertido, aparte de vernos en la escuela, jugamos y nos divertimos, hay veces que algunos en todas las plataformas son insistentes de seguirnos o te mandan mensajes, pero al menos yo los ignoro”, explicó la niña que está por entrar a secundaria.

Tiene consola pero prefiere el celular

Aunque Isaac tiene una consola de última generación la usa poco, sólo cuando sabe que se puede desvelar en fin de semana para jugar Fornite, PUB G, Halo o GTA (Grand Theft Auto), otros videojuegos con temáticas de disparos similares a Free Fire.

En estas plataformas virtuales su nombre es Hook y es conocido por ser líder de equipos cuando juega por escuadras, así como por tener armas legendarias que consigue con dinero real.

“Yo trabajo, estudio y no me permito estar todo el día pegado a la consola, por eso el celular es bueno, ahí muchos de estos juegos no se pueden correr y Free Fire es perfecto porque se adapta a las condiciones de cualquier teléfono y funciona”, explicó el joven de 26 años.

Hook muchas veces juega en solitario, cuando es por equipos se asegura que sean sus amigos o jugadores asignados de forma aleatoria pero que sean buenos.

“El juego te empareja con quienes son de tu mismo nivel y para mejor comunicación se enciende el micrófono pero luego hablan y te das cuenta que son muy pequeños, a mí en lo personal no me importa siempre y cuando ganemos, nos hacemos amigos en el juego si ambos lo acordamos”, explicó.

Roba para comprar armas virtuales

“Jugar videojuegos no es malo, pueden desarrollar habilidades lúdicas, formas colaborativas y si les gusta y disfrutan no está mal, lo malo es no tener límites establecidos y que sea la única forma de diversión del joven o niño”.

Así lo consideró la psicóloga especializada en jóvenes adolescentes y niños, Paola Castrejón, quien tiene experiencia en este rango de edades.

Señaló que los padres de familia deben establecer límites para que el uso de plataformas virtuales sea seguro, sin importar que sea de disparos, cazar zombies o recolectar diamantes en minas virtuales.

“Si hay una comunicación con el niño o adolescente se debe estar consciente de que están en una etapa complicada y como padres encontrar la manera de educar estableciendo normas sanas”, explicó.

Uno de los casos más extremos que trató fue el robo de la tarjeta del banco a su abuela.

“La mamá llamó preocupada pensando que su hijo sería un delincuente, pero lo hizo para comprar armas, cuando están enganchados no ven la afectación en la realidad”, indicó.

Con la pandemia, ha tratado a los adolescentes por bajo rendimiento escolar y problemas emocionales.

“Un alto porcentaje se refugiaron en los videojuegos, de secundaria y prepa, pasan la mayor parte de su tiempo en eso”, dijo Paola.

Trastornos del sueño

También hay trastornos de sueño, pues a nivel preparatoria “hay chicos que pasan la mayor parte de su tiempo en la noche jugando y al día siguiente están cansados y sin energía para actividades escolares, esto ha sido un problema generalizado”, lanzó.

La brecha económica no ha sido problema para estas plataformas que se utilizan en escuelas públicas y privadas, el más popular Free Fire.

“Les preguntaba al inicio del semestre qué les gusta hacer y antes había actividades como bailar, salir con amigas, y ahora la mayoría de los chicos mencionan jugar videojuegos”, dijo.

Recomendaciones sobre el mundo virtual

Supervisar la actividad que los menores realizan en las plataformas digitales.

Explicarles a los niños que las personas con las que se mensajean ya sea a través de un videojuego o una red social, en la mayoría de las ocasiones no son quienes aparentan ser, es decir que se puede tratar de una trampa.

Poner la computadora o establecer el uso de celulares y tabletas en un área común donde se pueda monitorear la actividad.

Establecer límites en el uso de los dispositivos, definir horarios.

Si hay algún contenido o un videojuego que no es recomendable para la edad del menor, bloquear el acceso al mismo.

No proporcionar datos personales como nombre, teléfono y dirección a personas desconocidas.

En Facebook no está permitido tener un perfil a niños menores de 13 años.

