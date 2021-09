Israel.- Un estudio reciente demostró que las personas que recibieron la vacuna contra la influenza tienen un blindaje importante ante el virus de COVID y la posibilidad de padecer una enfermedad grave que lleve a la hospitalización se reduce considerablemente.

El estudio realizado por cuatro investigadores de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami, se mencionó que se pudieron revisar alrededor de 75 mil archivos médicos digitales de todo el mundo, principalmente en los Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Alemania e Italia.

La información que se tomó de estos archivos médicos de personas contagiadas de COVID fueron los datos de vacunación contra la influencia de seis meses a dos semanas antes de dar positivo al virus.

Según los datos obtenidos, se encontró que las personas que no recibieron la vacuna contra la influenza en ese periodo de tiempo tienen un 40% más de probabilidades de ser hospitalizados y requerir cuidados intensivos,.

Así mismo, se destacó que tienen el doble de posibilidad de tener un accidente cerebrovascular, trombosis venosa y embolia pulmonar como resultado de COVID.

El Dr. Alex Guri, Asesor de Enfermedades Infecciosas de la División de Pediatría del Hospital Kaplan en Rehovot, destacó que “el estudio mostró que los pacientes con COVID que recibieron la vacuna contra la gripe en los seis meses anteriores a la enfermedad tuvieron menos complicaciones de sepsis, visitas a la sala de urgencias, eventos de trombosis venosa profunda y accidentes cardiovasculares”.

El especialista también señaló que el estudio no encontró hallazgos de investigación importantes, “ya que en los últimos dos años no ha habido casos graves de influenza en Israel, ningún caso de este tipo ha llegado a los hospitales, por lo que la gente afirma ‘¿por qué no vacunarse?' contra la influenza que ya no existe".

