Celia Lora posa completamente desnuda frente al mar

Desnuda y solo cubierta por arena fue como posó Celia Lora para una fotografía que publicó en Instagram.

La playmate publicó una fotografía tomada en una playa de Quintana Roo, completamente desnuda, sonriendo frente al mar.

"I, I wish you could swim. Like the dolphins. Like dolphins can swim.

#serenity #serenitybeachclub @serenitybeachclub #xpuha #quintanaroo #mexico ��������", se lee en la publicación, citando una canción de David Bowie.

La publicación en menos de un día alcanzó más de 149 mil Me Gusta.