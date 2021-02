Danna Paola confiesa que hombres la drogaron en grabación de ‘Élite’ de Netflix

CDMX. La actriz de televisión y más recordada por la serie ‘Elite’ de Netflix, se confesó en un programa del conductor Yordi Rosado donde afirma que varios hombres la había drogado en una de las grabaciones de la serie "Élite" en Madrid.

La misma actriz resaltó que daba a conocer esta triste noticia con la finalidad de concientizar a las mujeres a no confiar en extraños y siempre estar atenta a lo que uno le dan de tomar.

No me acuerdo de qué pasó entre el lugar, cómo llegué a mi casa y cómo acabé en el hospital", confesó la actriz en las grabaciones del programa de Yordi Rosado, el cual es transmitido por YouTube.

Asimismo expresó la también cantante que todo comenzó cuando "de repente me dice (uno de los hombres), '¿este era tu vaso no?', y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", expresó la artista.

Ante ello, Danna Paola afirma que en ese momento no dudo y se fue a su casa con la ayuda de un amigo, pero solo recuerda en pequeños fragmentos que después fue ingresada al hospital donde estuvo bajo observación por un par de horas.

Es algo que tu mamá siempre te dice que no debes hacer y que siempre haces: 'no tomes nada de extraños, que nadie agarre tu vaso, no te ligues a extraños en cualquier lugar'. Seamos conscientes que por más fuertes y más independientes que seamos no sabemos las intenciones de los demás", comentó la actriz de ‘Mala fama’ en el programa de Yordi.

Sin especificar ni querer dar los nombres de quienes la drogaron o intentaron propasarse, Danna Paola invitó a las mujeres a no confiarse al estar con extraños pues todo puede cambiar en cuestión de segundos.

Recibe gratis por email las 8 noticias esenciales de AM, antes de las 8:00 a.m.