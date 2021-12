México.- Eduardo Verástegui se contagió de COVID-19 tras su postura antivacunas y en Twitter, donde informó su estado de salud, también expresó que sólo confía en Dios para superar la enfermedad.

Eduardo Verástegui en su reciente aparición en el Teletón 2021 donde se rapó en apoyo a niños con cáncer./ Foto: Twitter

El actor y empresario, que varias veces ha dicho que no cree en la vacuna contra el coronavirus y que nunca se la va a poner, anunció en Twitter que a pesar del diagóstico, se encuentra de buen ánimo y tranquilo.

"¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva", señaló la estrella de telenovelas en la red social.

"Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!", agregó.

Eduardo Verástegui dio a conocer en Twitter su contagio de COVID-19./ Foto: Especial

Como respuesta al tuit de Eduardo Verástegui, sus seguidores le mandaron mensajes de apoyo, algunos con imágenes religiosas, lo que él agradeció diciéndoles: "los quiero mucho".

"Familia querida, el Rosario es nuestra fuerza y Dios es nuestra seguridad. Gracias, por su compañía y sus palabras de aliento. ¡Los quiero mucho! ¡Dios nos cuida a todos! ¡Nos vemos en cada Rosario!", escribió.

Eduardo Verástegui dejó claro que no se pondrá la vacuna

En varias ocasiones durante la pandemia de coronavirus, Eduardo Verástegui tomó sus redes sociales para expresar sus críticas respecto a las vacunas.

"No me he vacunado ni me voy a vacunar. No confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes, que el diablo, el adversario, anda como león rugiente buscando a quién devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos, Dios al frente", declaró en su momento.

Eduardo Verástegui cumplió en marzo de 2021 un año de rezar diariamente el Rosario en Vivo, por lo que ahora que está enfermo de COVID, se encomienda a Dios y a este rezo católico para superar el contagio sin complicaciones.

Eduardo Verástegui en uno de sus rezos del Rosario en Vivo que transmite en Facebook./ Foto: Especial

