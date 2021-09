'La India Yuridia' promete risas y emociones para su show en León

León, Guanajuato.- En una divertida entrevista telefónica, Yuridia Ruiz Castro mejor conocida como ‘La India Yuridia’ habló sobre lo que les espera a los leoneses que asistan a su show de este 5 de septiembre en el Poliforum.

A través de divertidos sketches, protagonizadas por ella y su esposo ‘Rigoberto’, hablará sobre la inclusión, temas como el embarazo, menstruación y labores del hogar.

Se inició imitando a ‘La India María’, pero Jesús González, mejor conocido como “El Chis Chas”, la conoció y la bautizó como ‘La India Yuridia’, un personaje que si bien es una mujer de pueblo, no es para nada ignorante; por el contrario, es una india millennial que sabe de tecnología, estudió y es una mujer profesional que sabe darse a respetar.

Este personaje ha llevado a Perla a recorrer México y otros países de Latinoamérica con diferentes shows, siendo los más recientes “Hagan lo que quieran” (2018) y “Esto es lo que hay” (2019), a los que ella no considera stand up, sino conferencias feministas para poner en alto el valor de la mujer en el mundo.

Su debut en León fue en el Palenque de la Feria hace casi tres años, al lado de Teo González.

Me siento muy contenta, nerviosa, yo creo que como todos los compañeros, después de volver a trabajar en escenarios tan importantes, porque uno viene bien oxidado, estar uno en constantes presentaciones te agiliza la mente y luego nos detiene, está uno aquí en la casa; estamos con muchísimas ganas de divertir a la gente este domingo”, dijo.

Sobre la cuarentena, ‘La India’ hablará sobre todo lo que vivió al lado de Rigoberto.

Yuridia compartió que le llegaron muchos casos de personas que estaban sufriendo con sus parejas durante la pandemia.

Muchas me compartieron por inbox que nomás traían al marido echado en la casa, que no tenían internet, que muchos ‘huevoneaban’ (sic) en el Home Office”.

Para la youtuber ser voz de esas mujeres que se están levantando por sus derechos, de exigir al hombre se haga responsable, también le ha traído sus mortificaciones.

De veras que cargar el peso (de ser portavoz) no es fácil, sobre todo aquellas mujeres que les da miedo empoderarse y ver tantos casos. Sí sufrimos, y eso que estamos en pleno Siglo XXI, me siento contenta de que las mujeres estamos hablando, me da coraje, sentimiento que muchas mujeres sufren en su casa”, enfatizó.