Liz Alexa buscará poner en alto a México en Miss Planet Internacional 2021

México.- Liz Alexa Martínez es más que una mirada bonita o una figura estilizada, charlar con ella hace sonreír a más de alguno con la vibra que imprime a su vida y la alegría que comparte; así, feliz, Liz Alexa se llena de orgullo al saberse representante de México en la próxima edición de Miss Planet Internacional 2021 que se realizará en Cambodia.

Para el evento, que se realizará en mayo de 2021, Liz Alexa trabaja arduamente para prepararse en todos los ámbitos de su persona, tanto profesional como de imagen.

La influencer mexicana, con más de un millón de seguidores en sus redes sociales, fue elegida en octubre como Miss México; ahora deberá competir contra las representantes de 70 países.

Para ello toma clases de pasarela, cultura general, oratoria, “es todo un proceso y ahorita estoy teniendo la disciplina de que a pesar de las otras actividades que yo hago, le estoy dando mucha prioridad al certamen para ir muy preparada”.

Para Liz Alexa, ser la representante de México en un evento de talla internacional significa una gran oportunidad de poder dar a conocer su causa social y su fundación, cuyo nombre surgió precisamente de la frase que sus amigos le repetían cada vez que la veían, siempre de buenas, positiva y sonriente: “Feliz como Liz”.

Creo que todos venimos a esta vida con un propósito y yo descubrí que mi propósito era ayudar a las demás personas (...) A mí siempre se me inculcó ayudar a los demás y cuando hice la fundación el nombre nació porque mucha gente me decía Liz cómo le haces para siempre estar feliz y tener buena vibra y comencé a creermela mucho y mucha gente comenzaba ‘Feliz como Liz’ y me gustó mucho ese nombre por eso le puse a la fundación”, relató.