México.- Luego de la abrupta salida del chef Adrián Herrera como uno de los jueces del reality MasterChef Junior, de TV Azteca, quedó la duda sobre quién sería el encargado de sustituirlo.

Y es que hace unos días el chef Adrián Herrera publicó un mensaje en sus redes sociales para dar a conocer la forma en que se enteró que ya no trabajaría más en MasterChef, luego de ser juez en el reality de cocina de TV Azteca durante nueve temporadas.

"Me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior. Tampoco se me dio una razón del por qué de esto", publicó Herrera a mediados de enero.

Me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente", agregó.

El chef Herrera estrenará MasterChef Latinos junto a Claudia Sandoval y Benito Molina. Foto: Instagram

Sin embargo, el chef Herrera no se quedará con las manos vacías, pues será uno de los jueces de MastercChef Latinos junto al famoso Benito Molina y a Claudia Sandoval, emisión que se estrena el próximo 10 de febrero por el canal Estrella TV.

El chef Franco Noriega se unirá al equipo de jueces del reality de cocina de TV Azteca. Foto: Instagram

La nueva emisión de MasterChef en TV Azteca, que será la versión para niños, estará conducida por Tatiana, y al panel de jueces integrado por la chef Betty y Joserra, se les une el chef Franco Noriega, quien es conocido por robar suspiros en las cocinas en las que se presenta.

Y es que así fue en el programa de MasterChef Celebrity, durante la visita del chef Franco Noriega, pues las participantes no pudieron ocultar su emoción.

En febrero próximo arrancará la versión infantil de MasterChef, en la que 18 pequeños cocineros enfrentarán deliciosos retos hasta que solo haya un ganador.

Habrá que ver si el chef Franco Noriega logra conectar con el público, pues en las redes sociales del programa de TV Azteca muchos fueron los que opinaron que ya no sería lo mismo sin el chef Herrera, y otros se refirieron a que además sin Anette Michel ni Benito se había perdido lo mejor del show.

"Sin Benito sin Herrera sin Anette ya nomás falta que lo pongan los martes a las 5:00 PM para que le den la estocada final", "No será lo mismo sin el chef herrera", "No gracias, ya quitaron lo mejor que había", se leía en algunos mensajes.

El chef Herrera será sustituído en MasterChef Junior por el peruano Franco Noriega. Fotos: Instagram

¿Quién es Franco Noriega?

El chef Noriega es un cocinero de nombre mundial originario de Lima, Perú; nació el 16 de enero de 1989; y según información de Grupo Formula aunque desde muy chico se le notó el interés por la comida, trabajando de niño en una panadería, no es lo único que lo apasiona en la vida.

El chef 'rompecorazones' es entrenador de natación, pues además logró destacar como atleta al clasificar en los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.

¿El peruano conquistará los corazones del público? Foto: Instagram

