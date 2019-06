Noelia, ve qué parte íntima se iluminó para foto

Puerto Rico.- La cantante puertorriqueña Noelia, además de talentosa, creativa. Juguetona, volvió a posar para sus fans sin lencería superior.

La actriz porno sólo se puso pantimedias de encaje negro para cubrirse de la cintura para abajo.

Pero lo que más “calentó” a sus miles de seguidores en Instagram fue que la cantante y empresaria, quien no usa brasier, se iluminó los pechos para no enseñar algo más y por consiguiente no violar las reglas de esta red social.

Inscribete ya, busca el link en la portada de la cuenta o entra ahora en www.noeliaonline.com”, invita la cantante a entrar.

Los más contentos son sus seguidores, quienes le ayudaron a lograr los 5 mil 259 Me Gusta en unas horas.

¿Por qué borró Noelia la candente fotografía?

La fotografía en la que la cantante Noelia luce sólo con unas pantimedias negras de encaje y luces en los pechos, desapareció de Instagram, pero lo que no se sabe es si la red la censuró o si la misma cantante la borró.

Pero la foto aún se mantiene vigente en su perfil de Facebook.

No cabe duda que la atrevida Noelia no para de provocar a sus miles de seguidores, a quienes regaló hace unos días un candente video sin censura a través de su perfil de Instagram.