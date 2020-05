Sin arrepentirse, Silvia Pinal comparte fotos sin ropa

Ciudad de México.- La entrañable actriz mexicana, Silvia Pinal mostró las fotos desnuda de las cuales no arrepiente de haberlas hecho.

En la década de los 70 la revista española ‘Interview’, le propuso el reto de su vida: posar desnuda para dicha revista.

La propia actriz narró en el episodio 18 de su bioserie ‘Silvia Pinal frente a ti’ sobre la sesión de fotos la cual se hizo en su propia casa.

Después de tanto tiempo oprimida y amenazada por un hombre tenía yo muchas ganas de sentirme libre. Con el simple acto de quitarme la ropa, me hizo disfrutar mi libertad, me devolvió la felicidad, ser dueña de mi vida, de mi cuerpo, pero no creo que todos lo entendieron”, reconoció Silvia Pinal.