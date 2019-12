Vicente Fernández confiesa que quiere golpear a Daniel Bisogno

México.- La polémica vuelve a rodear a Vicente Fernández, quien afirmó que si se llegara a encontrar al periodista Daniel Bisogno de unas "cachetadas" nadie lo salva.

Durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube, Vicente Fernández expresó su molestia ante los comentarios de Bisogno por la forma que tiene su familia de expresar su afecto.

Y es que no es raro que los Fernández se besen entre sí en la boca, incluso la imagen de Vicente besando a su hijo Alejandro se volvió muy polémica.

Ante esto, el periodista Daniel Bisogno insinúo que seguramente incluso "echan pata" entre sí los miembros de familia cuando se reúnen.

En el segmento "En Casa de Mara", Vicente Fernández comentó que si se llega a encontrar con Bisogno, planea "cobrárselas".

No he visto a Daniel Bisogno, pero un día lo voy a ver y yo no me quedo con nada. Yo creo que una cachetada no se la va a quitar", enfatizó.