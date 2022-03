Pandemia aún no termina, dice infectólogo Alejandro Macías

León, Guanajuato.- Mientras haya casos positivos de COVID-19 y se desconozca si la subvariante BA.2 de Ómicron llegará a México, como ha ocurrido en Europa y Estados Unidos, no se puede decir que la pandemia ha terminado.

Esto lo dijo el infectólogo Alejandro Macías Hernández, y enfatizó que hasta que las autoridades de Salud no declaren que la pandemia terminó conviene que la población mantenga las precauciones para evitar más contagios.

LEE ADEMÁS: Fallece por COVID bebé de 3 meses

Pero reconoció que todavía puede faltar tiempo para que esto ocurra y para pasar a una etapa endémica de la enfermedad.

"Hay que comentar que, en efecto, las noticias recientes son alentadoras y es evidente por lo que informa la autoridad de Salud, como por lo que estamos viendo los clínicos que los casos se han reducido significativamente en Guanajuato, y de acuerdo con la propia información de la Secretaría de Salud se están reportando días sin decesos, lo cual es una noticia muy buena.

Ahora, por el otro lado no hay que enviar el mensaje de que todo se terminó y de que superamos la pandemia porque todavía no es así, mientras siga habiendo casos positivos y mientras no sepamos si va a venir la subvariante BA.2 de Ómicron a causar un repunte en México como ha ocurrido en otros países no podemos decir que esto se ha terminado", subrayó.