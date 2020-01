Afirman falta mejor operatividad y coordinación en estrategia de seguridad

Irapuato.- Aunque las estrategias de seguridad de Gobierno del Estado han tenido pequeños aciertos, de forma definitiva se necesitan cambios, principalmente en cuestiones de operatividad y de coordinación con municipios y federación, consideraron empresarios y regidores irapuatenses.

El empresario David Muñoz Torres consideró que los resultados no han sido tangibles y tampoco se tiene mucha información de las estrategias que se están aplicando para combatir delitos como el homicidio, robos, asaltos, la extorsión, la desaparición de personas, entre otros.

(Golpe de Timón) Se oye muy bonito el nombre, pero no se ha dado dirección a nada, sigue sin trabajarse la estructura más sensible, que es la regeneración del tejido social”

Muñoz Torres indicó que debe haber cambios, entre ellos incluir a más dependencias estatales, como el DIF y Desarrollo Social y Humano, para generar dinámicas sociales exitosas, lograr la reinserción social de personas que estuvieron detenidas para que no vuelvan a delinquir.

Falta en materia de seguridad no sólo tener a los policias mejor pagados, como se presume en Guanajuato, se necesita a los policías mejor capacitados y que la sociedad tenga una capacitación real”

Por su parte, la regidora del PRI, Karen Guerra Ramírez, refirió que consideró que la estrategia no es exitosa, y si bien tiene pequeños aciertos como no disminuir el presupuesto al área de seguridad, no han sido suficientes para combatir delitos graves.

Definitivamente falta mucho por hacer, le ha faltado al Gobernador valorar el trabajo de quienes encabezan los esfuerzos de seguridad, de ponerlos realmente un tamiz donde se valoren sus aciertos y sus fallas, para poder tomar una determinación de si continúan o no” .

Asimismo, el regidor del PRI y empresario, Gerardo Padilla Fuerte indicó que la autoridad estatal debe especificar en que se basan para decir que están dando resultados con esa estrategia, considerando que si debe haber un cambio, dejar de lado el tema político, los egos, y de echar culpas.

Como empresario, más que nada, sigo viendo que los delitos están, no han bajado y como consecuencia, para tener resultados diferentes necesitas hacer cosas diferentes, entonce si tendrían que modificar un poco la coordinación, todos tenemos que jalar parejo para que el barco mejore un poco”

