COVID Guanajuato: Busca Canaco adquirir vacuna con empresa texana

Irapuato.- Por las restricciones de los gobiernos de Estados Unidos y México, el proyecto de la compra de vacunas contra el COVID se ha retrasado, sin embargo, ya se tienen pláticas con una empresa de Texas para comprometer la compra de las dosis, señaló el presidente de Canaco en Irapuato, Héctor Carlo León Ramírez.

León Ramírez dijo que este proyecto se trabaja con organismos empresariales a nivel nacional y que ya hay una cantidad importante de empresas que están interesadas en comprar el biológico.

Comentó que ya se tiene firmada una carta intención para la compra de alrededor 400 y 500 mil dosis de la vacuna, que podrá concretarse una vez que ambos gobiernos permitan que la iniciativa privada las adquiera.

El Presidente de Canaco Irapuato refirió que podrían ser las vacunas de los laboratorios AstraZeneca y Pfizer las que estarían adquiriendo cuando les sea posible.

No podemos hacerlo y no es porque no queramos o porque no haya la voluntad de las empresas, más bien es un problema de coordinación entre los gobiernos”, puntualizó.