Detención de líderes criminales no basten contra violencia e inseguridad: Observatorio Nacional Ciudadano

Irapuato.- Para disminuir la inseguridad y violencia que se vive en Guanajuato no basta detener a líderes de grupos delincuenciales, cuando las estructuras criminales van más allá y se pueden reemplazar esas figuras, por lo que es necesario entender las raíces del problema, señaló Leonel Fernández Novelo, director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano.

Durante la presentación de incidencia delictiva del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo Vamos?, comentó que las autoridades deben entender que al conocer las raíces de la problemática, pueden hacer más difícil la comisión de delitos a estos grupos, sumado a que no sólo deben ser reactivos.

Destacó que un Gobierno Federal, por más fuerte que sea, no puede tener la capacidad para atender la seguridad específica a nivel local, con delitos como el narcomenudeo e incluso los homicidios, que independiente a su impacto, se deben investigar desde lo local.

Me parece que actualmente las policías no tienen la capacidad ni legal ni formalmente para investigar delitos, entonces sólo se quedan con esta práctica de ser reactivos, la mejor manera en que se auto evalúan en términos políticos es con el número de detenciones, lo cual no funciona”, puntualizó.