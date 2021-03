Médico de urgencias en el Issste cuenta su experiencia en área COVID-19

Guanajuato.- Día Internacional de la Mujer (8M). La principal motivación que es la pasión por la profesión, sin importar que se tenga que quedar a más horas laborales, o no dormir, además de ser mujer, y creer en la superación, de apoyar a la sociedad es lo que mueve a la doctora María Elena Velazquez Hernández, quien es médico de urgencias en el área COVID-19 en el Hospital Clínica Issste Celaya.

En entrevista cuenta cómo es ser mujer, cómo le ha tocado enfrentarse a la pandemia, su testimonio de ver a mujeres enfermas postradas y al revés, como la madre es el apoyo para los enfermos de COVID-19, mismo apoyo que los ayuda a salir adelante.

Resaltó que es un orgullo ser mujer, por el simple hecho de ser mujer, tienen muchas virtudes a nivel familiar y social; que impactan a la sociedad hoy en día.

Y en la cuestión profesional, señaló que es un orgullo estar en el Issste, en la primera línea de batalla y ver cómo de manera profesional pueden aportar a la sociedad y ayudar en contra de la pandemia.

Desde el 16 de abril del 2020 empecé a formar parte de este gran equipo que día a día brindamos nuestro mayor esfuerzo para la atención de todos nuestros derechohabientes, brindar una buena calidad y mejorar su estado de salud” comentó.

María Elena Velazquez Hernández es médico de urgencias en el área COVID-19 en el Hospital Clínica Issste Celaya. Foto: Mauricio Ortiz

La pandemia le ha dejando grandes lecciones de vida

La doctora comentó que la pandemia ha cambiado completamente su vida, en un inicio como todo país, fue el miedo a no estar preparados a la pandemia y por el hecho de ser mujer, con todas las atenciones que hay en casa y el hecho de conocer que compañeras tenían familiares contagiados, surgió el miedo.

“Pero con todas las capacitaciones que nos dieron, nunca nos dejaron solas y el compañerismo dentro del instituto nos ha ayudado a salir adelante y yo creo que el hecho de conocer esta otra parte, nosotros en el área médica donde somos muy humanos, hay sentimientos, vemos a gente sufrir, vemos gente enferma y estamos para ayudarlas” refirió.

Aunque existe la parte de impotencia en el camino, del saber que por más que haya oxígeno y medicamentos; hay ocasiones que no se puede hacer más por el paciente.

Se volvió esa parte de impotencia de decir: ‘no puedo hacer más’, pero te puedo dar una calidad en tus últimos minutos u horas que puedas estar dentro del hospital, eso impacta mucho en el hecho de decir que la medicina tiene un límite y lamentablemente estamos frente a un virus que no tiene tratamiento pero sí podemos brindar buena calidad de atención a nuestros pacientitos” externo.

Por lo que lo más difícil es que a pesar de que hay oxigeno, apoyo ventilatorio con un ventilador es ver cómo se va deteriorando el organismo de los pacientes y esa vida, al estar en un hilo, en cualquier momento puede caer en un paro, además que hay pacientes que no aceptan apoyo mecánico y al no aceptar, solo se les brinda un buen morir.

“Ya en esos casos, se les apoya en comunicarse con familiares, con videollamadas y se puedan despedir de ellos y en cuestión de pacientes ya intubados, será en el momento que su cuerpo ya no resista, pero antes de eso ya hablaron y nosotros les damos fortaleza, brindando esa oportunidad de hablar antes, es la parte más difícil, verlos como sufren, como no se puede hacer, siempre haciendo lo más que podamos” externo.

Lo que sus ojos han visto en el área COVID

En el caso de mujeres que llegan enfermas de COVID-19, normalmente siempre platican que tienen hijos, esposo, madre que cuidar, y dentro del área las motivan a que se sientan como una familia, que no se sientan solas y apoyar en este proceso por demás difícil.

“En cuestión de mujeres mamás, abuelitas o luego muchas veces, aunque no tengan hijos, son un pilar fuerte en la familia, tratamos de dar esos ánimos, sabemos que la mujer es luchona, no se deja, la mujer tenga un hijo, dos hijos, haya perdido a su pareja, esté a cargo de los sobrinos o los papás; no se deja, busca fuerzas, tratamos de tener empatía, les decimos que si tiene hijos que luche por ellos, en ocasiones el instituto permite que se pase una foto y esa misma, es la motivación, ya que no se permite acceso a personas, los detalles como las cartitas que a veces nosotros les leemos a los pacientes,que se las manda el hijo, el esposo, eso es mucha motivación” resaltó.

Contó que en el área Covid, tratan de acomodar las camas para que haya cuartos de puras mujeres, se sientan en confianza y entre ellas platiquen, se alienten, motivarse y salir juntas adelante, sobretodo para combatir la ansiedad, el estrés o la depresión de estar en esa área, sin poder ver a sus familiares.

Y que cada detalle, carta, videollamada o mensaje es un aliento para aquella mujer internada, y que el cambio de actitud es notable, mismo que funciona en su mejoría y recuperación.

“Lo que hemos visto, al momento de dar los informes a los hijos, esposos o familiares de las mujeres que están en el área Covid, es que ellos, cambian su vida, el saber que mamá, abuelita o el pilar de su casa está hospitalizada y que ahora les toca el rol de cuidar a los hermanos, al papá, y eso impacta en la vida de las familias, les avisamos cuando serán los horarios de informes y vemos a hijos durante horas, con la angustia, aunque no puedan entrar, se quedan para ayudar, o cualquier cosa que necesite su familiar, se valora el rol de la mamá en todos los aspectos” contó.

Llevando a la práctica todo lo que la mamá o la abuelita les enseñó, además de que valoran el esfuerzo y maduran para bien.

Como parte de la ayuda, se ha dado cuenta que muchas veces, lo único que necesitan los pacientes, es ser escuchados, hablar con ellos, resolver sus dudas y el hecho de ayudar a una mujer que pasa por este proceso de enfermedad, la fortalece y puede seguir adelante, siendo útil en el ámbito profesional de mujer a mujer.

“Mi mensaje para todas las mujeres en su día, es que ustedes son fuertes mujeres, ustedes tienen la fortaleza para salir adelante, no importa en donde se encuentren, su estatus económico, tienen las fuerzas para triunfar desde el hogar, la vida profesional y hay que recordar que somos un pilar importante en la familia, sigan luchando por sus deseos, nunca es tarde para cumplir sus sueños, y hoy en día, contamos con mucho apoyo para salir adelante” finalizó.

AGM.