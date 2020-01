Entregan instalaciones de Escuela de Talentos

Irapuato.- Las nuevas instalaciones de la Escuela de Talentos en Irapuato fueron entregadas por autoridades estatales y municipales, recinto en el que se invirtieron alrededor de 66.8 millones de pesos.

En este polígono de educación se han destinado más de 120 millones de pesos para la construcción de un Centro de Educación Múltiple (CAM) y el Bachillerato Bivalente Militarizado, espacio que se encuentra en bulevar Solidaridad salida a Salamanca.

Esta es la segunda Escuela de Talentos que se concluye en Guanajuato, que alberga a los alumnos de escasos recursos que tienen alto coeficiente intelectual, para que estudien en un modelo educativo de calidad y de vanguardia.

Los estudiantes deben tener un promedio mínimo de 9 para ingresar y mantener un mínimo de 8.5 para permanecer en clases con acompañamiento individualizado.

Aunque la escuela tiene capacidad para albergar a más de 720 estudiantes, actualmente hay 197 que ya cursan sus estudios de nivel básico.

La escuela cuenta con un edificio administrativo, uno más de 3 niveles para docencia, biblioteca, patio cívico, cafetería, asta bandera, cancha de usos múltiples, bebederos, barda

perimetral, estacionamiento, complementaria y microplanta.

Además integra módulo U-3ª, módulos sanitarios, taller de cómputo, espacio de SITE, espacio de servicio médico, taller de programación, laboratorio de tecnologías y acceso con andador.

El gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó que los jóvenes que reciben educación de calidad se convierten en agentes de cambio, tanto para su familia como para su comunidad

Esta escuela concentra a los niños talentos no sólo para las matemáticas, también desarrollan capacidades musicales y sociales; aquí no sólo son los tabiques, son los profesores, los sistemas, la tecnología, no hay un escuela privada en Irapuato, ni en Guanajuato que tenga lo que tiene esta escuela de talentos”