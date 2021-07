León, Guanajuato.- Dueños de palcos y plateas presentaron un nuevo amparo en contra del registro de compra-venta del Museo Nacional de la Piel y Calzado (Munpic) y del Estadio León, porque consideran que todo el proceso ha sido ilegal.

“Todo lo que se ha venido manejando a través de los años no cumple con los requisitos legales y buscamos llegar a la nulidad de todo el proceso que se ha dado y que ha culminado con la compra en 410 millones del Estadio”, dijo Primo Quiroz Durán, presidente de la Asociación Civil de Palcos y Plateas del Estadio León A.C.

Subrayó que por haber sido un terreno de donación del Gobierno de Guanajuato en el que se construyó el Estadio León no tendría por qué venderse, sino tendría que ser donado a la Universidad de Guanajuato.

Primo Quiroz lamentó que se estén utilizando recursos públicos, como los 55 millones de pesos que pagó el Patronato de la Feria de León para comprarles a Roberto Zermeño y sus socios el terreno del Munpic.

Me daría coraje que se estén usando recursos públicos cuando hay una gran inseguridad en Guanajuato; los problemas de salud que están ligados a la grave situación económica que se está viviendo y el estar dando dinero para un inmueble que se lo robaron no lo concibo.

El exdirectivo del Club León dijo que se debe aclarar cómo es que un terreno y un estadio valuados en 785 millones de pesos se vendió en 410 millones.

También pidió una explicación sobre por qué el Municipio de León aceptó el pago de 450 mil pesos de predial cuando había un adeudo de 2.3 millones de pesos.

“No pagaron ni el valor catastral del terreno de 54 mil metros cuadrados, que es de 541.6 millones, y el Estadio que tiene un valor de 272.4 millones de pesos fue regalado; hay algo de trasfondo en todo esto, tal vez el Gobierno del Estado pretenda comprarlo luego, en una triangulación para Distrito León MX de la Feria”, añadió el doctor Quiroz.

Subrayó que es muy extraño que Grupo Pachuca no haya pagado una diferencia de 375 millones de pesos por el Estadio León.

Eso no lo entiendo bien; me suena que fue una forma de expropiación y que no encontraban la forma de justificar ante la ciudadanía el gasto, más cuando Roberto Zermeño no puso un solo peso de inversión, ¿a quien le regalan 410 millones de pesos?