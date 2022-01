Congreso desaparece Fiscalía de Protección a Periodistas en Hidalgo

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión, Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos desapareció del presupuesto 2022 aprobado por los diputados del Congreso de Hidalgo en diciembre pasado, luego que dicha dependencia fue absorbida por una subprocuraduría.

Para 2021, el Congreso de Hidalgo aprobó un millón 178 mil pesos para esta fiscalía, de los cuales más de 50 por ciento fue etiquetado en servicios personales.

La pasada legislatura que presidió el panista Asael Hernández Cerón, también consideró 125 mil pesos en sueldos de esta dependencia; 551 mil 352 pesos en remuneraciones adicionales y especiales; 190 mil 978 pesos en materiales y suministros como combustibles y lubricantes; además de 260 mil pesos en servicios generales que contempla mantenimiento de vehículos y viáticos.

En cambio, en el presupuesto que avaló la actual legislatura, que detuvo el reloj legislativo para modificar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo y aprobarlo el último día de 2021, ya no fue considerada esta fiscalía, según se desprende de revisar el documento publicado en el Periódico Oficial de Hidalgo.

Andrés Caballero Zerón, diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), dijo desconocer que el presupuesto 2022, aprobado por el pleno del cual forma parte, suprimiera el recurso destinado a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión y Periodistas.

En entrevista, calificó como lamentable desaparecer del presupuesto a la fiscalía ya que representa dejar desprotegidos a trabajadores de medios de comunicación ante situaciones como la vivida recientemente en Mineral del Monte, donde policías agredieron a activistas y reporteros.

“En el comparativo no me percaté de que desapareció ese rubro, quedo sorprendido y me indigna, parece ser que no nos ha caído ‘el 20’ que la gente de la política tradicional intolerante al ejercicio periodístico, deje desprotegidos a los trabajadores de los medios de comunicación”, comentó.