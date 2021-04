Critican al personal de salud por protestar sin sana distancia en Huejutla

Habitantes de Huejutla criticaron al personal sindicalizado de la Jurisdicción Sanitaria por marchar en calles y avenidas de la ciudad sin respetar la sana distancia, lo que incrementó el riesgo de contagios por COVID.

Dijeron que en su afán de ser considerados para aplicarles la vacuna contra coronavirus, agremiados de la sección 20 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) se pusieron en riesgo de contagio.

Así dieron a conocer algunos vecinos que presenciaron la marcha del personal médico que exige ser vacunado ante el inminente riesgo de contagio en que se encuentran debido a sus funciones, aunque no sean de la primera línea.

Un ciudadano que se identificó como Alberto Bautista López, reconoció que los inconformes portaban cubrebocas, pero estaban muy próximos unos de otros, sin guardar la sana distancia durante su recorrido hasta llegar a sus oficinas.

La marcha inició ayer jueves alrededor de las 9:00 horas y pasó por varias calles del centro de Huejutla hasta llegar a la colonia La Lomita, donde exigieron ser vacunados antes que culmine abril, pues “todos somos primera línea”.

No respetaron la sana distancia y esto es malo porque la gente lo toma de pretexto para no respetar las restricciones sanitarias establecidas por el propio sector salud", denunció Alberto Bautista López a AM Hidalgo.