Desprecio e indiferencia para Hidalgo por parte del gobierno federal, acusan

Con desprecio e indiferencia, así definió Carolina Viggiano el trato para Hidalgo por parte del gobierno federal. Al respecto, reprochó que todos los recursos van para el sureste del país en licitaciones carentes de transparencia.

Durante una conferencia de prensa realizada este martes en la capital hidalguense, Viggiano Austria aseguró que el gobierno federal ha sido indiferente ante situaciones adversas que han ocurrido en Hidalgo, entre ellas la inundación en Tula, la cual consideró como una zona de desastre ambiental que no recibió el apoyo necesario por parte de la federación.

La precandidata de la coalición Va Por Hidalgo acusó “desprecio” por parte del gobierno federal para Hidalgo, ya que en los últimos tres años no han llegado recursos para infraestructura ni para solucionar desastres como el de Tula y la explosión de 2019 en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan.

Aunado a lo anterior, agregó que según la experiencia adquirida en los recorridos realizados en su precampaña, campesinos, turismo y clínicas médicas rurales, carecen de recursos suficientes para subsistir sin que el gobierno federal brinde ayuda para atenderlos.

“Desde hace tres años no hay recursos federales para carreteras, infraestructura, medicamentos, no se declaró zona de desastre ambiental a Tula y nadie vino a resarcir el daño, antes tuvimos a las personas que se quemaron vivas en Tlahuelilpan y tampoco se les atendió, a Hidalgo se le trata con indiferencia”, puntualizó la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI.

Lo anterior, según manifestó Viggiano Austria, se debe a que toda la atención y el dinero federal se enfocan en el sureste del país, donde con base en licitaciones carentes de transparencia se construyen proyectos que solo benefician a unos pocos, como el Tren Maya.

De igual manera, Viggiano Austria señaló la carencia de aguas limpias que sufre la zona de Tizayuca debido a que toda el agua de los pozos es acarreada para las grandes urbes del Valle de México dejando sin el recurso a los habitantes hidalguenses, quienes ven los resultados tiempo después con la llegada de aguas negras.

“Se quemaron vivos (Tlahuelilpan), se ahogan hermanos en el hospital de Tula y nadie ha venido a hacer algo por nosotros, es un desprecio, no es justo, yo me he comprometido a luchar con valentía para garantizarle a Hidalgo el apoyo que le toca”, puntualizó la precandidata tricolor.