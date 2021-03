Impugnará PESH candidaturas LGBTIQ+: dirigente

El Partido Encuentro Social Hidalgo (PESH) impugnará el acuerdo por el cual, el sábado pasado, el Instituto Estatal Electoral (IEEH) ordenó a partidos la inclusión de una fórmula encabezada por personas de la diversidad sexual en distritos de mayoría relativa o en los primeros cinco sitios plurinominales, adelantó la dirigente Sharon Madeleine Montiel Sánchez.

El PESH acudirá al Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) para controvertir las acciones afirmativas en favor de la comunidad LGBTIQ+ en el actual proceso electoral.

La semana pasada adelantó que, de avalarse dichas candidaturas para diputaciones locales, solicitaría al órgano jurisdiccional mantener en secrecía la identidad de las personas que cubrieran esa cuota a fin de proteger su privacidad.

En entrevista, Montiel Sánchez afirmó que el proceso para emitir dichos criterios el 14 de marzo, fue a destiempo, pues aseveró que no garantiza la inclusión de ese sector al ciento por ciento.

“Con el acuerdo del IEEH no se está dando certeza a esta inclusión y nosotros no podemos permitir la vulneración de ninguna clase de grupo en el sentido de que no se legitima su participación”, mencionó.