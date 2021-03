Incremento al precio del gas LP preocupa a familias de Pachuca

El gas licuado de petróleo (LP) presentó un incremento por tercer mes consecutivo, por lo que familias de la capital hidalguense manifestaron su preocupación ante el alza, pues el tanque de 20 kilos pasó de 456 a 476 pesos de febrero a marzo.

Ignacio “N”, repartidor en Pachuca de la planta Flama Gas SA de CV, comentó a AM Hidalgo que el producto ha registrado distintos aumentos desde el cierre de 2020 hasta el tercer mes de este año, al pasar de 19.7 pesos el kilo en diciembre, a 23.8 pesos el kilo al iniciar marzo.

Con base en esos precios, el cilindro de 20 kilos que es el de mayor uso en los hogares, presentó un aumento de 82 pesos en los tres primeros meses del año, ya que en diciembre el tanque costaba 394 pesos, en enero aumentó a 436 pesos, en febrero alcanzó los 456 pesos y el 1 de marzo llegó a los 476 pesos.

El primer mes del año fue el que más aumento tuvo el cilindro de 20 kilos con 42 pesos y en los dos siguientes meses el incremento fue de 20 pesos cada uno.

Ante esa situación Evarista Trejo, ama de casa de la colonia Parque de Poblamiento de Pachuca mencionó que es preocupante el incremento del gas, porque en su casa viven ocho personas y un tanque les dura 15 días, por lo que los gastos aumentan.

Hasta diciembre, dijo, “pagaba el tanque con un billete de 500 y me sobraban cien pesos para completar para la comida, pero con el aumento al precio del gas ya no me sobra mucho y si sigue así, ya no me va a alcanzar ni para las tortillas”.