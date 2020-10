Indispensable, cumplir con requisitos fiscales para vender en Buen Fin 2020: Economía

En 2020, participar como uno de los establecimientos o empresas vendedoras de El Buen Fin, necesariamente implicará cumplir con una serie de requisitos fiscales.

El Jefe de la Unidad de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, Eduardo Arreola Cavazos, explicó que para registrarse, los empresarios deberán de demostrar que cumplen con sus obligaciones fiscales, como lo son pagos en tiempo y forma.

En conferencia de prensa, donde se lanzó el portal digital de la Concanaco para El Buen Fin 2020, el funcionario afirmó: “el registro, a diferencia de lo que ocurría antes del inicio de esta administración, solamente requería incorporar unos datos de identidad y con eso quedaban registrados.

“Ahora quiero pasarles el mensaje a todos, tengan la precaución de procurar registrarse con la mayor anterioridad posible, porque desde el año pasado el registro al Buen Fin está sujeto al cumplimiento de tres requisitos de tipo fiscal”, explicó.

En otras palabras “les tiene que dar palomita el SAT si procede o no el registro. En caso de que no les palomee, tienen tiempo para acudir al SAT y regularizar su situación. Este tema no es de fiscalización, ni se puede utilizar para tales fines, solo se utiliza para ver quién entra o no al Buen Fin”.

Por su parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López Campos, explicó que para esta edición “habrá más participantes para poder llegar a los números que tuvimos en 2019 de 118 mil millones de pesos vendidos en El Buen Fin 2019”

Dijo que buscarán una mayor participación de establecimientos para que, junto con los portales digitales, se puedan llegar a 100 mil participantes en esta edición y “nos vamos a esforzar a conseguir esa numeralia”.