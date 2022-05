Llama INE a servidores públicos a no intervenir en procesos electorales

Los servidores públicos deben ajustarse a las reglas electorales y no intervenir en los procesos, ya que de lo contrario tanto el INE como el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) tomarán las medidas conducentes y estarán vigilantes a cualquier denuncia que llegue a sus ámbitos de competencia, refirió el consejero presidente del órgano nacional Lorenzo Córdova Vianello.

En conferencia de prensa para presentar la plataforma “Candidatas y candidatos, conóceles” , del Instituto Nacional Electoral (INE), el consejero presidente detalló que en lo que va del año y derivado de los procesos en las distintas entidades, el órgano nacional ha recibido 97 quejas en total.

Precisó que del total nacional, el INE ha solicitado 87 medidas cautelares y 47 han resultado procedentes; las principales denuncias son por calumnia en general, uso indebido de la pauta y tiempos indebidos en radio y televisión. En Hidalgo solo han recibido tres casos de los cuales ninguno resultó con medidas cautelares procedentes.

“Es pertinente hacer el llamado a todos los actores políticos, pero sobre todo los servidores públicos a que se ajusten a las reglas. Si no hay un ceñimiento a las reglas electorales y si no se atienden las prohibiciones que la Constitución establece para la función pública y su deber de no intromisión en los procesos electorales, las autoridades electorales vamos a tomar las medidas conducentes”, refirió.