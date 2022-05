Respaldan exdiputados locales candidatura de Juntos Hacemos Historia en Hidalgo

Integrantes de diversas bancadas de la LX Legislatura (2008-2011) del Congreso de Hidalgo anunciaron su adhesión al proyecto de gobierno del candidato común de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza, Julio Ramón Menchaca Salazar, y rechazaron tener intereses de obtener un cargo en la administración en caso de ganar.

Este lunes durante conferencia de prensa realizada en Pachuca, asambleístas de la LX Legislatura del Congreso local, quienes renunciaron a sus diferentes militancias en distintas etapas, anunciaron su respaldo a la candidatura de Juntos Hacemos Historia rumbo a la elección del 5 de junio.

Las y los exlegisladores que apoyarán a Menchaca Salazar y que durante la LX Legislatura militaron con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) son Dora Luz Castelán Neri, Mario Perfecto Escamilla Mejía, Alberto Martínez Guzmán, Marcelo René Escamilla Martínez, Pedro Luis Noble Monterrubio, Darío Badillo Ramírez y Mauricio Emilio Corona Rodríguez.

Por parte del Partido Acción Nacional (PAN) son Guillermo Martín Villegas Flores y David Reyes Santamaría, mientras que por el de la Revolución Democrática (PRD) se unieron Estela Rubio Martínez y Napoleón González Pérez.

Al ser cuestionados por medios de comunicación sobre si buscarán algún puesto en el gobierno en caso de que el abanderado de Juntos Hacemos Historia gane la elección, negaron tal situación al aseverar que están con Menchaca Salazar por convicción y no por intereses personales.

“Si no se hubiera dado la alianza con el PRI yo seguiría en el PAN, no necesitábamos una alianza con ellos sino reforzar la que teníamos con nuestra militancia. No ando buscando chamba, lo que afectó a Acción Nacional es que hay muchos que se vendieron por una chamba, en este proyecto estoy por convicción, no estaré en el gabinete si Julio Menchaca gana”, puntualizó el exdiputado plurinominal del partido blanquiazul David Reyes Santamaría.