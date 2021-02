Sin funcionar cámaras de seguridad instaladas en Huejutla, acusan vecinos

Cámaras de videovigilancia que habilitó el ayuntamiento de Huejutla en el bulevar Corona del Rosal y otros puntos de la ciudad no estarían funcionando.

Esto fue señalado públicamente, luego del robo perpetrado en un laboratorio, en el que los ladrones se llevaron alrededor de 19 mil pesos.

Después del robo, al solicitar el apoyo del ayuntamiento para intentar identificar a los responsables, comunicaron a la parte afectada que las cámaras no funcionan desde hace tiempo.

Esta situación generó molestia entre la población, pues aseguran que no sirve el uso de recursos públicos para aparatos que no funcionan y que no ayudan a combatir la inseguridad en Huejutla.

Debido a ello, pidieron a las autoridades rehabilitar el servicio de videovigilancia para combatir la inseguridad.

AUMENTARON ROBOS EN HUEJUTLA EN 2020

En julio del año pasado, vecinos de la colonia 5 de Mayo de Huejutla exigieron a la Secretaría de Seguridad Púbica Municipal reforzar la vigilancia para impedir el aumento de robos en la ciudad.

En ese mes reportaron pérdidas superiores a diez mil pesos en dinero en efectivo, así como aparatos de cómputo que los ladrones sustrajeron de un par de viviendas sin ser detectados.

