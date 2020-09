***

Qué pecado habrá cometido Huejutla para pagarlo con estos candidatos que se disputan su alcaldía. El panista Andrés Espinoza, conocido por haber estado preso durante cuatro años y salir por falta de pruebas, promete al electorado entregar despensas, pero es la hora que puro jarabe de pico, mientras que el pesista, Daniel Andrade y su mal humor se la pasan regañando al respetable.

Para que no se hagan ilusiones, el candidato del partido más “progre” en Pachuca, Pablo Vargas de Morena, advirtió ya que no revocará los parquímetros y además anticipó que aún falta por instalarse la mitad del total de estos aparatos. Echar a tras el contrato significaría un descalabro mayor para las arcas municipales, justificó el académico, así que no será ya tema de campaña.

Ahora que de acuerdo con una investigación periodística, Óscar Pacheco Medina, quien fungió como operador y se acogió a un criterio de oportunidad para evitar ir a la cárcel, comenzó a despepitar el modus operandi del grupo universidad y la manera en que saqueó a la máxima casa de estudios para construir un emporio, el número de personajes que tramitará amparos crecerá exponencialmente.

Primer acto: las y los diputados locales sugirieron a los integrantes de los Concejos Municipales no despedir trabajadores a diestra y siniestra. Segundo acto: sí los despidieron. Tercer acto: el próximo año será caracterizado por la disminución de recursos federales. ¿Cómo se llamó la obra? Aquí vienen los laudos, pues no habrá dinero y el poco que fluya se irá en litigios laborales.

La advertencia estaba hecha, ahora apareció la denuncia ciudadana, pues resulta que efectivamente algunos muchachos que integran Jóvenes Construyendo el Futuro fueron captados mientras copiaban datos del padrón de beneficiarios para llenar el formulario donde se exige el enjuiciamiento a expresidentes mexicanos, aunque los bien pensados dicen que quizá solo actualizaban las listas.

ACLARACIÓN

Los comentarios expresados en esta columna de opinión no son una información noticiosa o necesariamente verídica. Forman parte de los dichos, trascendidos o comentarios que se escuchan en los pasillos políticos, gubernamentales y sociales.