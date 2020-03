Preguntas que te harán autoridades migratorias al llegar a Estados Unidos

Si crees que la única entrevista a la que te debías enfrentar era para obtener la visa. Te equivocas. Al llegar a cualquier aeropuerto de Estados Unidos, oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) te harán varias preguntas antes de otorgarte el permiso de estancia en el país.

Al contrario de la entrevista en la embajada o consulado estadounidense, en el aeropuerto te pueden cuestionar en español o inglés. Siendo más probable este último. Si no hablas el idioma, no te preocupes, eso no significa que no te otorguen el permiso de entrada. Siempre evita el nerviosismo, podría parecer sospechoso.

Una vez que hayas obtenido el permiso sellado en tu pasaporte, recogerás tus maletas documentadas y otro oficial te estará esperando antes de la salida para confirmar algunos datos.

Recuerda ser sincero con tus respuestas porque si descubren que mientes, es probable que tu visa sea cancelada.

A continuación te enlistamos algunas preguntas que te pueden hacer a tu llegada.

1 ¿A dónde va? Si llegaste al aeropuerto de Los Ángeles, no quiere decir que te quedarás ahí. Si vas a moverte a un lugar cercano dentro de California, di el nombre del condado en el que permanecerás.

2 ¿Planea visitar otros lugares? Informa si en tus planes está hacer un tour o conocer otros estados.

3 ¿Con quién va? En caso de que visites a alguien, tendrás que decir qué parentesco tiene contigo, dónde vive y a qué se dedica. Te recomendamos llevar anotado su dirección y número de teléfono.

4 ¿Quién lo acompaña? Menciona las personas que vienen contigo sean familiares o amigos.

5 ¿Cuánto tiempo planea quedarse en los Estados Unidos? Di los días que estarás dentro del país. Es importante que lleves impreso o tengas algún comprobante electrónico de tu regreso, como la reserva de vuelo.

6 ¿Con cuánto dinero cuenta para su estancia? De acuerdo al número de días que dure tu estancia procura contar con el dinero suficiente para ti y, si es el caso, para las personas que estén a tu cargo.

7 ¿Dónde están sus padres? Esta pregunta es para corroborar que no cuentes con familiares ilegales en el país. Puede referirse a padres, hermanos o hijos.

8 ¿Qué trae en sus maletas? Recuerda que no está permitido ingresar algunos artículos y productos alimenticios. Sé sincero en lo que llevas porque están autorizados a hacer una inspección a tu equipaje.

9 ¿A qué se dedica? Otorga información sobre tu empleo o escuela.

10 ¿Cuándo fue la última vez que visitó el país? En caso de haber estado antes en Estados Unidos, deberás dar una fecha aproximada.