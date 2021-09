Afectan paros a 100 mil trabajadores del automotriz

León. Guanajuato. Los paros en las armadoras continuarán de manera intermitente de 12 a 18 meses por la escasez de semiconductores.

La escasez de chips se estima que podría continuar hasta 2022, por lo que mantendrán las pausas en las líneas de producción de las plantas automotrices.

Estos paros afectan al menos a 100 mil trabajadores directos del sector automotriz en Guanajuato, por lo que estos empleos están en riesgo, advirtió Arturo Gonzalez Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores (AMDA) Guanajuato.

Como distribuidores estamos preocupados porque no tenemos productos que vender, y si no vendemos no tenemos forma de mantener las plantillas laborales”.