Isaac, un policía de León no pudo marchar, pero trabajó pintado de los colores LGBTQ+

León, Guanajuato - Isaac Torres, es un agente de la policía vial de León y también es parte de la comunidad LGBTQ+ y aunque no pudo ser parte de la marcha Pride 2022, sí pudo dar vialidad con los colores del movimiento.

Sin importar el qué dirán, y rompiendo todos los estereotipos que la sociedad podría imaginar sobre un agente de seguridad pública, él salió con orgullo a trabajar y a representar los colores de su bandera, pero también de su corporación.

Isaac comenzó en el departamento de educación vial y actualmente trabaja como patrullero de la primera comandancia, desde que llegó a formar parte de los agentes de seguridad, Isaac ha sido respetado por su orientación sexual y esto no le ha impedido realizar su trabajo como cualquiera de sus compañeros.

En la comparación me he sentido a gusto, yo creo que parte de estas políticas, incluso para entrar a la academia parte de las políticas es no a la discriminación de ningún tipo, ni por ser hombre, mujer, tatuajes, nacionalidad", comentó.