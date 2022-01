Nueva Zelanda.- Tras presentar molestias en un oído durante tres días, un hombre tuvo que ser intervenido para sacarle una cucaracha.

Zane Wedding, de Auckland, Nueva Zelanda, explicó al medio The Guardian que fue al médico con lo que pensó que era agua atorada en su canal auditivo después de un día de natación.

Durante la revisión le inyectaron una jeringa en la oreja, le dieron antibióticos y luego lo enviaron a casa.

Los médicos le dijeron que usara un secador de pelo para secarse la oreja, sin embargo, esto no ayudó.

“En cambio, probablemente solo estaba hirviendo la cucaracha dentro del oído”, comentó el hombre.

El hombre de Nueva Zelanda descubre que tenía una cucaracha

Wedding decidió ir a un otorrinolaringólogo dos días después porque todavía podía sentir un malestar extraño.

La especialista se dio cuenta de que Zane tenía una cucaracha ahora muerta en la oreja y logró extraer el insecto.

“Ella dijo: 'Creo que tienes un insecto en la oreja'... Sentí estallar cuando salió. La señorita que lo extrajo dijo: ‘Nunca he visto esto antes. He leído sobre eso, pero nunca lo he visto’", contó el hombre.

Mediante su cuenta de Twitter, Zane compartió una foto de la cucaracha que le sacaron del oído y que recibió como ‘regalo’ de parte de la especialista que la extrajo.

“Esto terminó siendo mucho más grande de lo que podría haber imaginado”, escribió el hombre.

