Brasil. Una mujer tuvo que ingeniárselas cómo pudo para que su esposo pudiera ser inyectado o recibir la vacuna contra el COVID, pues hasta lo tuvo que amarrar a una silla para que no se fuera.

De acuerdo a Proceso.com.mx, los hechos ocurrieron en la Unidad de Salud de Río Largo, en el estado de Alagoas, en Brasil, donde una mujer fue grabada en el momento en el que tuvo que amarrar a su esposo para que lo pudieran vacunar contra el COVID.

Fue primero en la plataforma de Tik Tok, donde se compartió originalmente el video grabado el pasado 30 de enero y se puede ver como la señora se las ingenia para que su esposo no se vaya y reciba la vacuna contra el coronavirus.

A los pocos minutos de ser compartido el video, inmediatamente comenzó a llamar la atención de los cibernautas, quienes más allá de compartirlo también reaccionaron ante la acción que tuvo que hacer la mujer para que vacunaran al hombre.

A las pocas horas de que también el video llegara a las plataformas de Facebook e Instagram, ya tenía miles de reproducciones y reacciones, donde algunos usuarios se mostraban a favor de la acción de la mujer y otros en contra.

Por si fuera poco, la persona que subió el video lo tituló “Un hombre amarrado para tomar la vacuna”, y ahí es donde se puede ver al señor sentado, tranquilo y amarrado de las manos, esperando su turno para que le apliquen la dosis contra el COVID.

Me parece absolutamente correcto. No viviría bajo el mismo techo con alguien a quien no le importa la vida, mientras yo trato de cuidarme”, fue uno de los comentarios de una usuaria defendiendo la acción de la mujer.