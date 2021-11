En México se respetan los derechos de los migrantes que están en caravana para llegar a Estados Unidos, afirmó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), porque “no somos como nos pintan”.

AMLO, en la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, dijo que su administración ayuda a los migrantes, además que se les respeta y protege.

No se violan sus derechos y cuando hay abusos se castiga a quienes cometen esos excesos. México es un país que garantiza las libertades, no se reprime al pueblo, y se cuenta con recursos suficientes para todo lo que se necesite y signifique justicia, no hay límite, no hay un país que esté destinando tantos recursos en proporción a su capacidad económica como México para ayudar a su pueblo sobre todo a la gente pobre y también somos solidarios con los migrantes, expresó.