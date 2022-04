Alerta la CCE que habrá más apagones en el país por desabasto de electricidad

México. La Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha alertado que en los próximos dos años, el País sufrirá desabasto de electricidad, lo que traerá consigo apagones en diferentes estados.

De acuerdo a Reforma.com, la CCE ha encendido los focos rojos ante lo que podría ser nuevamente un caos al no contar con la suficiente energía eléctrica para brindar lugar a todo el país.

Ante ello, afirmó que en el transcurso de dos años, se presentarán varios apagones en algunos estados del país, lo que traerá consigo pérdidas millonarias al afectarse empresas que brindan empleos.

Asimismo, informo la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) que esto se deberá a que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) no ha trabajado en otorgar nuevos permisos de generación eléctrica.

Ante ello, Régulo Salinas, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial expresó que pese a que el sector privado le da certidumbre el hecho de que no haya sido aprobada la reforma energética.

De igual manera, Salinas dio a conocer que dentro de las malas noticias, hay buenas, al darse a conocer que 10 plantas están por arrancar operaciones, pero siguen a la espera de algunos permiso.

Hoy (ayer) me decían que hay 10 plantas casi por arrancar, pero que no pueden hacerlo porque no han concluido con tramitología y permisos. Estudios que hemos visto es que a México le va a faltar electricidad, si no es el año que entra, dentro de dos años, y esto es porque tenemos tres años donde no se han hecho inversiones en el sector", comentó preocupado Salinas.