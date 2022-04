Gobierno afirma que 'fue un error' el aumento de la gasolina en la franja fronteriza

México. El gobierno federal corrigió el gasolinazo en la frontera norte del país, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el pasado viernes, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Ejecutivo federal explicó que por error este fin de semana la SHCP publicó un decreto por el que suspendió el estímulo fiscal que se aplicaba a las gasolinas en la franja fronteriza norte que provocó un aumento en el precio final de hasta cuatro pesos por litro.

Sin embargo, afirmó que este domingo el error fue corregido para seguir aplicando el subsidio fiscal y mantener precios a la baja en esa región del país.

Hubo el fin de semana un decreto de los que se hacen todos los viernes y se generalizó y no se tomó en cuenta que en la frontera hay una disminución en el precio de los combustibles, además de la que se aplica a nivel nacional, en la frontera cuesta menos que en el resto del país y Hacienda generalizó, entonces tuvimos que intervenir, ayer mismo se corrigió y ya se resolvió el problema porque ya estaban nuestros adversarios diciendo de que gasolinazo”, dijo.

“Tenemos abasto suficiente y aunque se está destinando este subsidio para que no aumente el precio de las gasolinas se ayuda a la gente mucho y en el caso de la frontera se ayuda a los mexicanos que tienen la doble nacionalidad y también estadounidenses que son nuestros vecinos y que están llegando a cargar a la frontera en México porque es mucho más barata la gasolina en México que en Estados Unidos es un acto de solidaridad”.

Recordó que en otras ocasiones el gobierno de EU ha ayudado a México, razón por la que mantener precios de combustible a la baja en la frontera con dicho país es una forma de retribuir a esa ayuda.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que millones de conservadores que están en contra de su gobierno son muy groseros “y se creen de la moronga azul”, además que “son muy clasistas y racistas”.

En su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que estos sectores de autonombran “bien nacidos” y tratan de manera despectiva a las trabajadoras del hogar.

Señaló que en cambio, hay millones de mexicanos, sobre todo gente humilde, que está a favor de su gobierno y desean la transformación.

“Es un prototipo, o sea; muy individualistas y muy faltos de información, tienen como referentes para las letras, para la literatura, esos escritores de Best Seller, que convocó a está marcha, Martin Moreno, líder intelectual de toda esa franja.

Y son muchísimos, millones, afortunadamente también hay millones de mexicanos que quieren la transformación, sobre todo la gente humilde, la gente pobre o quienes son de la clase media, forman parte de la clase media o llegaron a la clase media pero no se ladinizaron, no le dieron la espalda al que se quedó atrás, al que sufre, no renegaron de su origen al contrario(...)", comentó López Obrador.