La mañanera de hoy: AMLO ve ‘muy bien’ el suspender el decreto que blinda obras

AMLO: Tras la suspensión del decreto de blindar obras, en su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador consideró como “muy buena” la decisión de la Suprema Corte de la Justicia de Nación (SCJN) de suspender parcialmente la aplicación del acuerdo presidencial que clasifica como de “interés público y seguridad nacional” los proyectos prioritarios del gobierno federal.

Lo anterior después de que había dicho semanas a atrás que esto ayudaría a que se realizaran las obras sin tantos problemas.

La otra buena noticia es que la Corte resuelve de que es válido el acuerdo que emití y que sólo tengo que o que tenemos -como gobierno- presentar los informes para que haya transparencia que siempre dijimos que iba a ser así, que no era para ocultar información, sino para avanzar y simplificar los trámites”.

Asimismo, AMLO vio con buenos ojos también el hecho de que el máximo tribunal de justicia del país diera un revés al INE al decidir que el órgano electoral debe ajustar su presupuesto, tema que también creó polémica.

“Queda el acuerdo vigente para no detenernos en trámites incluso, tramites impuestos por las mismas dependencias del gobierno, porque este acuerdo lo firme para que camine el elefante, y no nos detengamos, entonces los adversarios primero plantearon que lo que queríamos era ocultar información y eso no es cierto, es mentira, nunca fue ese el propósito", dijo el presidente.

La mañanera de hoy: AMLO afirma que Graciela Márquez se queda en el Inegi

Asimismo, otro de los temas que abordó el presidente de México, fue al afirmar que Graciela Márquez se quedará en la presidencia del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en sustitución de Julio Santaella.

Graciela Márquez llega a la presidencia del Inegi.

Lo anterior lo dio a conocer AMLO a unos minutos de terminar su conferencia afirmando que si no se había hecho público, lo hacía en este momento al decir que Graciela Márquez se quedaría al frente del Inegi.

Ya está, Graciela (Márquez Colín). Ah, no se ha hecho público, es Graciela Márquez", respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

