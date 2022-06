AMLO y las dictaduras 

"Vamos a ser respetuosos de todos los gobiernos y de todos los pueblos del mundo siempre".

Andrés Manuel López Obrador



No es que el Presidente defienda las dictaduras, escribió el secretario Marcelo Ebrard en un artículo en Excélsior. La decisión de no acudir a la Cumbre de las Américas "va más allá de defender o tomar partido por Caracas, La Habana y Managua frente a Washington. El gobierno de López Obrador -un demócrata incuestionable-no reniega del régimen democrático y de respeto a los derechos humanos del que es el principal artífice en su fuero doméstico. Lo que está haciendo México es recuperar su mejor tradición de política exterior, aquella que pondera el respeto al derecho internacional y cuya piedra angular es la defensa del no intervencionismo".

No pienso que el presidente sea un "demócrata incuestionable"; son muchos los rasgos autoritarios de su persona y su gobierno. Tampoco parece estar tratando, sin embargo, de construir una dictadura como la de Daniel Ortega en Nicaragua. Su defensa de la participación de las dictaduras en la cumbre surge más bien de un intento por recuperar la política exterior del viejo PRI.

Coincido con el presidente en que una cumbre no debería excluir a algunos países por su régimen político. Todos los estados del mundo participan en la Organización de las Naciones Unidas; ni siquiera Rusia, que ha lanzado una agresión no provocada a Ucrania, ha sido expulsada. Recordemos, sin embargo, que la República de Sudáfrica sí fue suspendida de 1974 a 1994, con el voto a favor del gobierno de Luis Echeverría, por el régimen de apartheid.

México también mandó una carta al secretario general de la ONU en septiembre de 1975 para que España fuera suspendida de la organización por las violaciones a los derechos humanos de la dictadura de Francisco Franco. La política mexicana de no intervención fue siempre discrecional; lo sigue siendo, como lo demuestran las declaraciones de AMLO en apoyo del candidato presidencial colombiano Gustavo Petro.

En esa misma hipocresía ha incurrido la Organización de Estados Americanos. Cuba fue expulsada por ser una dictadura, a lo que México se opuso. En junio de 1976, no obstante, la OEA llevó a cabo su VI Asamblea General en el Chile de Augusto Pinochet. Que Chile fuera una dictadura no molestó a los ministros de 23 países que participaron, incluido el estadounidense Henry Kissinger. El gobierno mexicano esa vez no asistió.

En el caso de la Cumbre de las Américas, pienso como el presidente que todos los países del continente debieron ser invitados, pero que él se haya abstenido de acudir es un error. López Obrador pudo haber utilizado ese foro para cuestionar la exclusión de las tres dictaduras. y también, por qué no, para lamentar la violación de los derechos políticos y humanos de cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Prefirió una ausencia que solo daña a México.

El presidente estadounidense Joe Biden ha sido muy cuidadoso en su trato con México y ha expresado su respeto a la decisión, aunque ha ratificado también su posición de no invitar a las dictaduras. El gobierno mexicano, sin embargo, está abriendo nuevos flancos en la siempre conflictiva relación con Estados Unidos. Ayer el influyente senador republicano Marco Rubio celebró la ausencia de AMLO de la reunión y lo acusó de haber "entregado secciones" del país "a los cárteles de la droga" y de ser "un apologista de la tiranía en Cuba, [de] un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela". La hostilidad de los legisladores republicanos puede convertirse en un gran problema para México. Pero ¡qué necesidad!.

Chayote

El gobierno va a subsidiar con 760 millones de pesos anuales la seguridad social de periodistas "independientes". Es la institucionalización del chayote. Los "elegidos", seguro, serán los activistas que se dedican en redes a defender al régimen y a acosar a los críticos.

@SergioSarmiento