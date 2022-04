América, otra vez el arsenal de la democracia

Cuando Rusia invadió Ucrania, la idea de que pudiera perder parecía descabellada. Vladimir Putin parecía tener un ejército poderoso y modernizado, respaldado por un presupuesto de defensa una docena de veces mayor que el de Ucrania. No tenías que creer en las fantasías al estilo de Ted Cruz sobre la destreza de un ejército que no estaba "despertado" y "emasculado" para esperar una rápida victoria rusa en el campo de batalla.

E incluso después de la milagrosa derrota de Ucrania del ataque inicial de Rusia, uno tenía que preguntarse acerca de las perspectivas a largo plazo. Antes de la guerra, la economía de Rusia era unas ocho veces mayor que la de Ucrania; a pesar del costo que las sanciones están cobrando a la producción rusa, la destrucción en Ucrania provocada por la invasión probablemente significa que la brecha es aún mayor ahora. Por lo tanto, es posible que haya esperado que Rusia finalmente ganara una batalla de desgaste debido a la gran cantidad de recursos.

Pero eso no es lo que parece estar sucediendo. Nadie puede estar seguro de hasta qué punto el propio Putin entiende cómo va la guerra; ¿Están sus funcionarios aterrorizados dispuestos a decirle la verdad? Pero la forma en que Rusia está arremetiendo, con terribles pero vagas amenazas contra Occidente y berrinches autodestructivos como el corte del miércoles de los flujos de gas natural a Polonia y Bulgaria, sugiere que al menos alguien en Moscú está preocupado de que el tiempo no esté del lado de Rusia. Y los funcionarios estadounidenses están comenzando a hablar con optimismo, no solo sobre mantener a raya a Rusia, sino sobre la victoria absoluta de Ucrania.

¿Cómo puede ser esto posible? La respuesta es que Estados Unidos, aunque no participó directamente en el combate, está haciendo una vez más lo que hizo el año anterior a Pearl Harbor: nosotros, con la ayuda de nuestros aliados, estamos sirviendo como el " arsenal de la democracia ", dando a los defensores de la libertad los medios materiales para seguir luchando.

Para aquellos que no están familiarizados con esta historia: Gran Bretaña en 1940, como Ucrania en 2022, tuvo un éxito inesperado contra un enemigo aparentemente imparable, ya que la Royal Air Force derrotó el intento de la Luftwaffe de lograr la superioridad aérea, una condición previa necesaria para la invasión. No obstante, a fines de 1940, los británicos se encontraban en una situación desesperada: su esfuerzo bélico requería grandes importaciones, incluido equipo militar y elementos esenciales como alimentos y petróleo, y se estaban quedando sin dinero.

Franklin Delano Roosevelt respondió con la Ley de Préstamo y Arriendo , que hizo posible transferir grandes cantidades de armas y alimentos a los asediados británicos. Esta ayuda no fue suficiente para cambiar el rumbo, pero le dio a Winston Churchill los recursos que necesitaba para aguantar, lo que eventualmente preparó el escenario para la victoria aliada.

Ahora Lend-Lease ha sido revivido , y la ayuda militar a gran escala está fluyendo hacia Ucrania, no solo de los Estados Unidos sino también de muchos de nuestros aliados.

Gracias a esta ayuda, la aritmética de la deserción está funcionando fuertemente en contra de Putin. La economía de Rusia puede ser mucho más grande que la de Ucrania, pero es pequeña en comparación con la economía estadounidense, por no hablar de las economías combinadas de los aliados occidentales. Y con su base económica limitada, Rusia no parece tener la capacidad de reemplazar sus pérdidas en el campo de batalla; Los expertos occidentales creen, por ejemplo, que los combates en Ucrania hasta ahora le han costado a Rusia dos años de producción de tanques.

El ejército de Ucrania, por el contrario, está cada día mejor equipado, con armas cada vez más pesadas. Suponiendo que el Congreso acepte la solicitud del presidente Biden de una ayuda adicional de $33 mil millones , una suma que podemos pagar fácilmente, el apoyo occidental acumulativo para Ucrania pronto se acercará al gasto militar anual de Rusia.

En otras palabras, como dije, el tiempo parece estar del lado de Ucrania. A menos que los rusos puedan lograr el tipo de éxito dramático en el campo de batalla que los ha eludido hasta ahora, como un asalto estilo blitzkrieg que rodee a una gran parte de las fuerzas de Ucrania, y lo hagan muy pronto, el equilibrio de poder parece estar listo para seguir cambiando. a favor de Ucrania.

Y seamos claros en dos cosas.

Primero, si Ucrania realmente gana, será un triunfo para las fuerzas de la libertad en todas partes. Se dará pausa a los posibles agresores y criminales de guerra. Los enemigos occidentales de la democracia, muchos de los cuales eran grandes fanáticos de Putin el otro día, habrán recibido una lección objetiva sobre la diferencia entre la postura machista y la verdadera fuerza.

En segundo lugar, si bien el crédito por esta victoria, si se materializa, recaerá, por supuesto, sobre todo en los propios ucranianos, esto no habría sido posible sin un liderazgo valiente y eficaz en algunas (aunque, por desgracia, no todas ) las naciones occidentales.

Independientemente de lo que pueda decir sobre Boris Johnson, Gran Bretaña ha sido una roca en esta crisis. Polonia y otras naciones de Europa del Este han estado a la altura de las circunstancias, desafiando las amenazas rusas. Y Joe Biden ha hecho un trabajo increíble, manteniendo unida a la alianza occidental mientras suministra a Ucrania las armas que necesita.

Presidentes estadounidenses anteriores han dado discursos conmovedores sobre la libertad: “ Derriben este muro ”, “ Ich bin ein Berliner ”. Y es bueno que lo tengan. Pero podría decirse que Biden ha hecho más para defender la libertad, en formas sustantivas que van más allá de las meras palabras, que cualquier otro presidente desde Harry Truman.

Me pregunto si obtendrá el crédito que se merece y cuándo.





@PaulKrugman