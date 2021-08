CDMX.- En su podcast ‘Así se infiltró el narco en la Liga MX’, el periodista Ignacio 'Fantasma' Suárez reveló que hubo un tiempo en el que un narcotraficante tuvo varios equipos en Liga Mx, habiendo una “narco propiedad en el futbol mexicano" y los pagos a jugadores eran de noche.

Ignacio ‘Fantasma’ Suárez reveló que Tirso Martínez, conocido como ‘El Tío’, ‘El Futbolista’ o ‘El Ingeniero’ y que llegó a testificar en Estados Unidos en contra de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, llegó a Liga Mx, teniendo a estar en Venados de Yucatán, La Piedad, Querétaro e Irapuato.

Cuando compró al Irapuato y luego a Querétaro y a La Piedad, había una narco propiedad en el futbol mexicano. Había equipos del ascenso y había equipos de la Primera División”, declaró ‘Fantasma’ Suárez.

Ignacio ‘Fantasma’ Suárez contó que varios jugadores, que estuvieron en Querétaro en ese entonces, le contaron que al momento de recibir un pago, en el exterior del estadio ‘La Corregidora’ se los daban en “un sobrecito amarillo’”.

(Me contaron): ‘A mí me tocó que a veces nos iban a pagar en el hotel en la noche. Llegaban, te tocaban al cuarto, una visita misteriosa, decías; ¡qué visita misteriosa! Llegaban con el sobrecito, ¿qué firmabas? Nada. Firmabas una hoja en blanco y ya’.”, contó ‘Fantasma’ Suárez.

Ignacio Suárez añadió que su fuente le contó que tenía que esconder el dinero para que su compañero de cuarto no lo robara, porque no había manera de reclamar y el pago llegaba en dólares, por lo que temía que no se lo fueran a cambiar a pesos mexicanos.

Otro jugador contó que a Tirso Martínez le gustaba estar rodeado de mujeres y se veía que el ‘Ingeniero’ estaba involucrado con el narcotráfico por su manera de vestir.

También le contaron que a Tirso Martínez le gustaba apostar en las peleas de gallos.

En 2014, Tirso Martínez fue detenido en León, Guanajuato y en 2020, fue sentenciado a prisión por siete años.

