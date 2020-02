'Almeyda te utilizó’, le dice Gabriel de Anda a Faitelson; ‘Te utilizó Higuera’, responde

CDMX.- Nuevamente David Faitelson y Paco Gabriel de Anda volvieron a discutir fuertemente en Futbol Picante y ésta vez fue por el técnico Matías Almeyda. Gabriel de Anda aseguró que el director técnico utilizó a Faitelson.

Faitelson señaló que si Chivas hace una llamada a Matías Almeyda, el técnico podría volver y resaltó que él no es promotor del entrenador argentino, recibiendo las respuestas irónicas de Hugo Sánchez y Gabriel de Anda.

En su intervención, Gabriel de Anda pidió no ser interrumpido y le señaló a Faitelson que le faltó preguntar a Almeyda la relación que tenía con él, cuando era director deportivo de Chivas.

Todo el tiempo dijiste que teníamos una pésima relación y que yo llegue a Chivas para correr a Matías Almeyda y lo decías porque tu interés era poner a Benjamín Galindo o el interés de Almeyda y te utilizó a ti para poner a Benjamín Galindo y cuando llegué yo, se sorprendieron los dos”, comentó Gabriel de Anda.

Gabriel de Anda aseguró que ante su llegada a Chivas, Faitelson le llamó en varias ocasiones, pero él no le dio información, algo que no gustó al comentarista de ESPN y de acuerdo con el ex Director Deportivo, comenzaron las críticas. De Anda aseguró que siempre tuvo una extraordinaria relación con Matías Almeyda.

Paco Gabriel también aseguró que la relación de Almeyda con Jorge Vergara no era “tan buena” y con Amaury Vergara, señaló que el tema no se resolvió “con un café”.

Faitelson responde

David Faitelson respondió a los comentarios de Paco Gabriel y señaló que éste estuvo poco tiempo como Director Deportivo de Chivas, siendo “un suspiro”.

Faitelson señaló que durante la presentación de Paco Gabriel de Anda como director deportivo, Matías Almeyda se mostró inconforme con su llegada, ya que no estaba de acuerdo.

Yo busco noticias, busco exclusivas. Yo no busco colocar absolutamente a nadie, ni me interesa colocar a (Benjamín) Galindo, ni a Matías Almeyda. Yo busco exclusivas”, declaró.

El tema fue finalizado por José Ramón Fernández, pero Hugo Sánchez bromeó y le pidió a David que lo ayudará a colocarse en algún puesto directivo.

El comentarista siguió con el tema en su cuenta de Twitter y señaló que no sabe si fue utilizado, pero si lo fue, fue de manera inconsciente.

(1) Paco Gabriel de Anda dijo esta noche en @futpicante que yo fui utilizado en una campaña orquestada por Matías Almeyda para removerlo de su cargo de director deportivo en Chivas y promover a Benjamin Galindo. La verdad,no sé si fui utilizado. Si fue así,fue inconscientemente. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 12, 2020

Lo que sí puedo asegurar, basado en testimonios periodísticos, es que Paco Gabriel de Anda, consciente de ello, fue utilizado directamente por José Luis Higuera para echar a Matías Almeyda de Chivas”, escribió.

(2) Lo que sí puedo asegurar, basado en testimonios periodísticos, es que Paco Gabriel de Anda, consciente de ello, fue utilizado directamente por José Luis Higuera para echar a Matías Almeyda de las Chivas. Hagan ustedes sus conjeturas. — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 12, 2020

Actualmente Matías Almeyda dirige a San José Earthquakes.

