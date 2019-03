¿Que se cuiden? El mensaje de Nacho Ambriz para sus seleccionados

León.- Tener seis jugadores convocados en sus respectivas selecciones, es algo que festeja el entrenador del León, Nacho Ambriz, quien espera que sus pupilos dejen impresionados a sus respectivos técnicos en la Fecha FIFA.

Y es que la Fiera aporta seies seleccionados: José Juan Macías (México sub 20), Luis Montes (México), William Tesillo (Colombia), Ángel Mena (Ecuador), Joel Campbell (Costa Rica) y Jean Meneses (Chile). Todos llegaron a sus equipos nacionales con el mensaje claro de su técnico en el Club León: “a la Selección vas para quedarte”.

Con pasos firmes y seguros, así va Angelito Mena rumbo a su primer partido de #FechaFIFA con la @FEFecuador.



Y es que más allá de temer por una lesión de alguno de sus pupilos, Nacho Ambriz ha dado palabras de aliento a sus jugadores para que ‘no se guarden nada’.

"Me tocó también ir en Selección, la verdad es que no vas pensando que hay riesgos, creo que vas pensando en dar lo mejor de ti y adaptarte lo mejor posible a lo que te pide el entrenador de la Selección", dijo Ambriz.

“Yo les decía a los jugadores, es una bonita posibilidad ir a la Selección, no te guardes nada”.

Como jugador, Ambriz fue mundialista en Estados Unidos 1994 y en ese torneo aprendió mucho de lo que trata de aplicar en el León.

"Alguna vez el señor Raúl Arias me dijo, ‘a la Selección vas a quedarte, no para ir de paso’ y gracias a Dios esas palabras me ayudaron mucho y hoy se las transmito a mis jugadores”, añadió el entrenador.

Para el viernes, México y Chile se enfrentarán en un duelo que podría ver a dos jugadores del León en la cancha: Luis Montes por el Tri y Jean Meneses en La Roja.