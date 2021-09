CDMX.- Finalizó la Fecha FIFA de septiembre y el mexicano Raúl Jiménez no estuvo con Selección Mexicana, debido a que Wolves no lo quiso ceder, por lo que el futbolista sería castigado y no jugaría con su equipo este fin de semana.

Ante la negativa de Wolves de prestar a Raúl Jiménez para la Fecha FIFA con Selección Mexicana, la Federación Mexicana de Futbol interpuso una denuncia ante FIFA, por lo que el jugador sería sancionado con no jugar con Wolves.

De no liberar a Raúl Jiménez no será elegible para participar con su Club durante la ventana FIFA, más un periodo adicional de cinco días”, se leía en el comunicado del pasado 1 de septiembre.

De cumplirse la sanción, Raúl Jiménez no podrá estar en el próximo partido de Wolves que será este sábado 11 de septiembre ante Watford. Actualmente, Wolves está en el lugar 18 de la tabla con cero puntos.

Por su parte, Raúl Jiménez aprovechó la Fecha FIFA para ir a vacacionar con su familia en Venecia, Italia, y lo mostró en sus redes sociales.

En tres partidos de la Selección Mexicana del octagonal, rumbo a Catar 2022, el ‘Tri’ obtuvo siete puntos y en su último enfrentamiento, empató a un gol ante la Selección de Panamá.

